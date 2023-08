Pietro Lombardi reist in den Osten: „Sieht echt gruselig aus“

Party und gute Laune: Besser kann man Konzerte von Ex-„Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner Pietro Lombardi wohl kaum beschreiben. Wenn der 31-Jährige auf der Bühne steht, flippen die Fans aus und auch er kann sich vor guter Laune kaum halten.

Doch es gibt scheinbar eine Sache, die den „DSDS“-Sieger von 2011 an Konzerten so richtig nervt: Die Fahrt zum Zielort. Das verriet Pietro Lombardi nun in seiner Instagramstory.

Pietro Lombardi reist einmal quer durch Deutschland

„Was geht ab, Team Lombardi? Ich hoffe, euch geht’s gut? Wir gehen jetzt kurz zum Friseur und dann geht es ab nach Bad Elster. Morgen spiele ich da eine Show. Ihr könnt schauen, an der Abendkasse, ob es da noch ein paar Tickets gibt. Ansonsten ist die Bude ausverkauft. Ich freue mich extrem drauf, aber ich hab gar kein Bock auf diese Fahrt. Wirklich“, so der Sänger.

Nachvollziehbar. Schließlich liegt Bad Elster über 500 Kilometer von Lombardis Heimat Köln entfernt, direkt an der tschechischen Grenze. Ein Trip einmal quer durch Deutschland.

Pietro Lombardi: „Das sieht echt gruselig aus“

„Leute, wir fahren hier durch Tschechien, das sieht echt gruselig aus, alles hier. Wie so eine verlassene Stadt“, beschreibt Lombardi später das tschechische Örtchen Hranice u Aše. Fünf Kilometer sollen es von dort aus noch bis Bad Elster sein. Zum Glück kam Lombardi heile an.

Und wurde sogar gebührend empfangen. „Ja, in Bad Elster kriegt man einen königlichen Empfang. Stark“, schwärmt der Sänger über eines seiner Tourplakate, das direkt zwischen zwei goldenen Sesseln an der Wand angebracht war. Na, dann kann das Konzert, das Pietro Lombardi am Freitag (4. August 2023) im Rahmen des „26. Chursächsischen Sommers“ im Natur-Theater Bad Elster spielt, ja nur ein Erfolg werden. Tickets gibt es bei Eventim übrigens noch. Zum Preis von 57,75 Euro, 53,35 Euro oder 46,75 Euro.