Pietro Lombardi: Jetzt macht er es offiziell – Fans dürfen sich freuen

Pietro Lombardi ging als Sieger der Talentshow „DSDS“ hervor und erobert seitdem die Musikbühnen – mit Songs wie „Senorita“ oder „Phänomenal“ sang er sich in die Herzen seiner Fans. Auch privat könnte es für den Sänger nicht besser laufen. Mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa erwartet er sein zweites gemeinsames Kind. Dies macht ihn bald zu einem Vater von drei Söhnen, denn mit Expartnerin Sarah Engels hat der 31-Jährige bereits Sohn Alessio. Nun gibt der RTL-Star spannende Neuigkeiten preis.

Pietro Lombardi: Jetzt dürfen es alle wissen!

Pietro Lombardi war DER Star der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar.“ Damals räumte der Sänger nicht nur den Sieg ab, sondern fand in Teilnehmerin Sarah Engels die große Liebe, bis sie 2019 getrennte Wege gingen. Der Gesangskarriere tat dies jedoch keinen Abbruch. An der Seite von Dieter Bohlen steht er nun sogar gemeinsam vor der Kamera und bewertet Gesangstalente in der Jury von „DSDS.“ Doch auch musikalisch kamen sich Lombardi und der Poptitan schon näher, haben zusammen mit YouTube-Star und Sängerin Katja Krasavice Bohlens Megahit „You’re My Heart, You’re My Soul“ neu aufgelegt.

Doch seit Ende 2023 ist es still um Pietro Lombardi geworden, zuletzt veröffentlichte er vergangenen November die Single „Mein Weg.“ Alle Fans, die seitdem auf heißen Kohlen sitzen und auf neue Töne des Musikers warten, dürfen sich jetzt freuen. In einem Instagram-Video kündigte der 31-Jährige neue Musik an. In dem kurzen Clip posiert er lässig vor einem weißen Hintergrund und titelt dazu: „Shooting Day. Bald gibt’s endlich neue Musik.“

In den Kommentaren finden sich begeisterte Anhänger, die gespannt auf neue Lieder sind. „So stark“ oder „Der Mann bleibt meine Nummer 1“ fallen nur einige der positiven Reaktionen aus. Hoffentlich lässt Pietro Lombardis seine Fans nicht mehr allzu lange warten.