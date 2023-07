Pietro Lombardi pflaumt Laura an: „Entschuldige dich doch einfach“

Eine Ehe alleine reicht als Garantie für ewige Liebe nicht immer aus, das dürfte Pietro Lombardi nur allzu gut wissen. Immerhin war er bereits mit Sarah Engels verheiratet, bevor das einstige DSDS-Traumpaar sich trennte und jeweils mit anderen Beziehungspersonen glücklich wurde.

Während Sarah in Fußballprofi Julian Engels den Einen fand, zeigt sich Pietro Lombardi glücklich verlobt mit Influencerin Laura Maria Rypa. Gerade frisch aus dem Familienurlaub zurück, gaben die beiden ihren Fans auf Instagram jetzt private Einblicke in ihre Beziehung. Und kriegten sich an mancher Stelle ordentlich in die Haare.

Pietro Lombardi hat kein Verständnis

„Wer würde eher?“, heißt das Spiel, das Pietro und Laura gespielt und für ihre Fans videografisch festgehalten haben. In ihrem Instagram-Video sitzen die beiden mit dem Rücken zueinander und müssen eine Reihe Fragen beantworten, die immer mit „Wer würde eher?“ starten und an eine Aktion gekoppelt sind. Geantwortet wird mit einem Gegenstand, einer Kappe für Pietro und einer Windel für Laura, den die beiden jeweils nach oben halten.

Gleich zu Beginn soll das Paar beantworten, wer im Streit als Erstes nachgibt. Wie auf Kommando schnellen auf beiden Seiten die Kappen nach oben. Zu 100 Prozent wäre es Pietro, der nachgeben würde, da ist er sich selbst sicher. Dann erst scheint er zu realisieren und pflaumt Laura an: „Aber warum ist es immer so? Entschuldige dich doch einfach!“

Laura Maria und Pietro Lombardi sprechen über Sex

Ist natürlich alles mit Augenzwinkern gemeint und trotzdem scheint sich Pietro in diesem Moment ernsthaft Gedanken darüber zu machen. Eine Antwort von Laura bleibt allerdings aus. Auch bei einem anderen Thema sind sich die beiden einig. Nämlich, wer eher mit Sex anfangen würde – Pietro. Dafür sei Laura die Lautere von beiden, stellt das Paar lachend fest.

Und wie sieht’s beim Thema Handy-Verzicht aus? Hier herrscht jedenfalls keine Einigkeit, denn jeder der beiden stimmt für sich selbst ab. Ein Blick auf die Bildschirmzeit verrät aber, Pietro fällt es deutlich schwieriger als Laura. Während sie nur auf 6 Stunden und 1 Minute kommt, kann er stolze 8 Stunden und 36 Minuten vorweisen. Für Laura ist klar, „Du bist süchtig!“