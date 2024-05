DSDS passt Regel an – für IHN macht RTL eine Ausnahme

Die Castings für die 21. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) laufen auf Hochtouren. Im Europa-Park Rust sind die ersten Gesangs-Talente bereits vor die Jury getreten. Wer sich vom Casting über den Recall bis in die Live-Shows singt, soll ab Herbst auf RTL und RTL+ zu sehen sein.

Bei den Dreharbeiten herrschen sowohl für die DSDS-Kandidaten als auch für alle Mitarbeiter und die Jury strenge Regeln. Doch derzeit kommt es zu einer Ausnahmesituation, sodass einer Person nun Sonderrechte eingeräumt werden.

DSDS macht für IHN eine Ausnahme

2024 müssen sich die Kandidaten vor der Rapperin Loredana, Schlager-Star Beatrice Egli, DSDS-Urgestein Dieter Bohlen und Sänger Pietro Lombardi beweisen. Sowohl Beatrice Egli als auch Pietro Lombardi haben den Gesangs-Wettbewerb gewonnen und die Show als Sprungbrett für ihre Karriere genutzt. Beide können sich also in die Bewerber hineinversetzen, wissen aber auch genau, dass Talent alleine nicht reicht, um in der Branche langfristig Erfolg zu haben.

Pietro Lombardi spitzt bei den Castings ganz genau die Ohren – und das aus zwei guten Gründen. Zum einen, um die besten Stimmen heraus zu identifizieren und zum Anderen, um sein Handy im Notfall zu hören. Richtig gelesen, der 31-Jährige hat laut „Bild“ nämlich eine Sondergenehmigung bekommen, die nicht mal Pop-Titan Dieter Bohlen zusteht. Für gewöhnlich müssen die Handys in den Flugmodus geschaltet werden, damit die Funksignale am Set nicht gestört werden.

Pietro ist ständig abrufbereit

Grund für die Ausnahme ist die Schwangerschaft seiner Verlobten Laura Maria Rypa. Das Paar erwartet das zweite gemeinsame Kind. Wenn es ernst wird, will der werdende Papa um jeden Preis dabei sein. „Ich liebe DSDS. Das ist alles für mich. Aber wenn das Telefon klingelt, dann ist mir auch keiner sauer. Das Team ist meine Familie. Da würde jeder sagen: ‚Pietro, geh!‘“, erklärt er gegenüber „Bild“.

Anfang April verriet die 28-Jährige, dass sie bereits im vierten Monat schwanger sei. Demnach könnte ihr Sohn im August oder September das Licht der Welt erblicken. Zu dem Zeitpunkt laufen die Dreharbeiten für den Re-Recall in Griechenland. „Meine Frau ist schwanger. Ich muss immer abrufbereit sein. Hoffen wir mal, dass sie aushält, bis ich da bin“, so Pietro Lombardi.