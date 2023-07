Sommerferienzeit ist Urlaubszeit – auch für Sarah Engels und ihren Mann Julian. Der Ex-Profifußballer und die Sängerin sind seit Mai 2021 verheiratet, für sie änderte er seinen Namen sogar von ‚Büscher‘ zu ‚Engels‘. Auf Instagram zeigen sich die beiden stets schwer verliebt ineinander. Zum Beispiel mit einem sportlichen Pärchen-Foto unterm Wasserfall.

Ihren Urlaub verbringen Sarah Engels und Julian plus Kinder Anfang Juli in Portugal. Hier lassen es sich die vier gut gehen. Doch bei einem Thema wird der Urlaubsfrieden massiv gestört. Schuld daran ist ausgerechnet Julian.

Sarah Engels hat gegen Mann Julian keine Chance

Sonne satt hat Familie Engels in Portugal. Den ganzen Tag am Pool faulenzen, möchten Sarah und Julian aber nicht. Wenn sie nicht gerade auf einem Ausflug sind und sich dabei zu einem spontanen Fotoshooting hinreißen lassen, spielen die beiden in der Ferienanlage Karten. Ein Unterfangen, bei dem Konflikte vorprogrammiert sind.

“Ich liebe ihn ja wirklich, aber beim Spielen ist der Typ unausstehlich”, lässt Sarah Engels am Samstag (8. Juli) ihre Fans in ihrer Instagram-Story wissen. Der Grund: Bei Kartenspiel-Profi Julian kann Sarah einpacken. „Ich verliere auch noch jedes Spiel. Kann doch nicht sein. Ich kann echt gut verlieren, aber gegen Julian ist es schlimm, weil er sich so hart feiert, dass ich verzweifle.“

++ „Miraculous“: Gesangsstimme Sarah Engels macht private Alessio-Geschichte öffentlich ++

Julian Engels zeigt sich siegessicher

Nicht nur, dass Sarah immer wieder der Sieg durch die Lappen geht, Julian weiß auch noch um seinen Erfolg und hält damit nicht hinterm Berg. Ganz im Gegenteil, wie sehr er sich dafür feiert, zeigt eine Videosequenz von ihm. „Ihr könnt von mir aus alles versuchen. Ich spiele den ganzen Tag mit euch, ihr habt keine Chance. Ich meine das auch nicht böse oder arrogant, dass ich das sage, aber es ist ja die Wahrheit. Ich kann ja nicht lügen. Es ist ja nicht so, dass ich einen Witz mache, aber ich bin einfach deutlich besser als ihr alle im Uno“, verkündet er großspurig.

Mehr News:

Dann sieht er sich in einem Dilemma und sagt: „Wie soll man sonst sagen, wenn man wirklich besser ist als jemand, aber man will nicht böse sein.“ Ob die darauf folgende Aussage allerdings der richtige Weg ist, ist durchaus fraglich. An Sarah Engels gerichtet, sagt der Fußballer: „Du bist auch gut und du bemühst dich auch gut, vielleicht kannst du etwas von mir lernen.“

Sein Gewinn-Verhalten bringt Sarah anscheinend ordentlich auf die Palme. Und nicht nur sie. Eine Umfrage in ihrer Instagram-Story zeigt: Auch ihre Fans könnten nur schwer ruhig bleiben. Die deutliche Mehrheit entscheidet sich für die Antwortmöglichkeit „Ich würde ausflippen!“, nur ein kleiner Teil denkt: „Gönne ihm den Sieg“.