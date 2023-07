Pietro Lombardi bringt Fans gegen sich auf: „Ekelhaft“

Dass Pietro Lombardi ein Spaßvogel ist, dürfte den meisten keine allzu große Überraschung bereiten. Schließlich zeigte der Sänger schon in den Ausgaben von „Deutschland sucht den Superstar“ seinen Sinn für Humor. Doch der kommt nicht immer gut an, wie man nun an einem Instagram-Video des DSDS-Gewinners von 2011 sehen kann.

Was ist passiert? Pietro Lombardi befindet sich gerade mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa im Urlaub auf Korfu. Zusammen mit Sohnemann Leano lässt es sich das Power-Pärchen gut gehen. Sonnenbaden, die Ruhe genießen, einfach mal abschalten.

Pietro Lombardi urlaubt mit Familie in Griechenland

Doch mit der Ruhe ist es so eine Sache, wenn man Pietro Lombardi seinen Partner nennt. Der hat nämlich ordentlich Schabernack im Kopf. Am Freitagvormittag ging der Sänger bei Instagram live und gab vor, seiner Freundin eine Überraschung bereiten zu wollen. Mit geschlossenen Augen sollte diese seinen Anweisungen folgen.

Doch Laura merkte schnell, was ihr Pietro vorhatte. Nämlich, sie blindlings in den Pool laufen lassen. Und so weigerte sich die hübsche Düsseldorferin, den Vorgaben ihres Partners zu folgen. Das fand der gar nicht lustig. Schließlich sollte der Fall ins Wasser das Highlight seines Videos werden.

Und so wurde der 31-Jährige deutlicher. „Du hast zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1: Du gehst von alleine. Möglichkeit 2: Ich schmeiße dich in den Pool“, gab er der Mutter seines Sohnes zu verstehen.

Fans rufen Pietro Lombardi zur Räson

Die jedoch argumentierte, dass sie sich gerade eingecremt hatte, und außerdem Leano im Hause schlafe. Er solle doch nicht durch die Geräusche aufgeweckt werden. Pietro jedoch schien das nicht zu stören. Er wiederholte seine Bedingungen und zog sogar noch härtere Saiten auf. „Wenn du jetzt nicht reingehst, mache ich Schluss“, rief er seiner Freundin zu.

Zu viel für manchen Zuschauer: „Du redest mit deiner Verlobten wie bei der Bundeswehr. Möchtest du, dass man mit dir auch so redet? Ekelhaft. Meine Meinung“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren zum Instagram-Video. Am Ende konnte sich Laura übrigens durchsetzen. Sie musste nicht ins Wasser und Pietro zog traurig von dannen.