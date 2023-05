Pietro Lombardi stellt Laura ultimative Frage – und wird enttäuscht! „Schade“

Stolze zwölf Jahre ist es mittlerweile her, dass Pietro Lombardi in der RTL-Castingshow DSDS gewonnen hat und somit den Grundstein für seine Karriere legte. Seitdem ist der 30-Jährige auf der Überholspur. Nicht nur beruflich läuft es für ihn. Auch privat scheint er mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa auf Wolke sieben zu schweben.

Immer wieder teilt Pietro Lombardi private Schnappschüsse mit ihr und dem gemeinsamen Sohn Leano auf Instagram und macht deutlich, wie dankbar er für seine Familie ist. Doch er kann auch anders: Ab und zu neckt er seine Verlobte auch mit so mancher Aktion.

Pietro Lombardi stellt Laura ultimative Frage

Es ist schon das ein oder andere Mal vorgekommen, dass der Sänger seine Liebste auf Instagram etwas ärgern will. Erinnern wir uns an seine Instagram-Story, in der er Laura mit einem Filter filmt, der ihr Gesicht völlig verzerrt. Oder das Video, in dem sie lauthals singt und dabei eine Choreografie aufführt.

Doch die Frau an seiner Seite nimmt ihm dies natürlich nicht böse und schaut mit Humor auf die Sticheleien. Am Mittwochmorgen (31. Mai) meldet sich Pietro Lombardi aus dem Bett bei seinen Fans. Er hat nämlich eine wichtige Frage an seine Fans. Dass er Laura damit wieder auf den Arm nehmen will, merkt man erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Enttäuschung bei Pietro Lombardi

Auf dem Video sieht man das Paar nicht, sondern lauscht als Zuhörer ihrer Konversation. Pietro scheint ein wichtiges Anliegen zu haben und sagt: „Eine Frage und du musst sie ehrlich beantworten. Jetzt zeigt sich, ob du ein ehrlicher Mensch bist oder nicht. Wer ist hübscher: Ich oder der Schauspieler von „365 Days“?“ Daraufhin hört man nur ein kurzes Lachen von Laura. Ihr Fazit: „Ich finde ihn arrogant, aber der ist hübsch!“

Daraufhin schreibt der Ex-Mann von Sarah Engels dazu: „Oh mein Gott. Meine Frau findet andere Männer hübsch. Ich dachte, ich bin der schönste Mann der Welt. Schade.“ So viel Ironie und Spaß am Morgen vertreibt sicherlich Kummer und Sorgen!

