Pietro Lombardi macht Teilnahme bei Let’s Dance offiziell! Doch es gibt einen Haken

Es ist mittlerweile 12 Jahre her, dass Pietro Lombardi in der Castingshow DSDS als Sieger hervorgegangen ist. Seit dem ist der zweifache Vater auf der Überholspur, was seine Karriere angeht. Und auch privat läuft es bei dem 30-Jährigen wie am Schnürchen.

Erfolgreiche Alben, ein Konzert nach dem anderen und vereinzelnte TV-Auftritte: Pietro Lombardi hat es geschafft. 2023 folgt dann wohl die Krönung seiner Karriere, mit der sich der Kreis schließt: In der Jubiläumsstaffel sitzt er neben Dieter Bohlen in der DSDS-Jury. Und damit nicht genug: Der Sänger kündigt prompt den nächsten TV-Hammer an.

Pietro Lombardi: TV-Auftritte sind selten

Seit seinem Sieg bei DSDS sieht man den Sänger nur noch selten im deutschen TV. Man erinnere sich an seine Teilnahme 2014 beim „Tv total Turmspringen“ oder 2018 in der ProSieben-Show „Schlag den Star“. Doch anders als andere Promis scheint er den Auftritten im deutschen Fernsehen nicht unbedingt nachzujagen.

Doch ein Format scheint ihn wohl unbedingt als Kandidaten haben zu wollen: Die Tanz-Show „Let’s Dance“. Als Pietro Lombardi in der sechsten Show als Gast im Studio war, wird das wieder einmal klar: Daniel Hartwich kündigt ihn als „Gewinner 2024“ an und will ihn auch im Gespräch dazu bringen, für kommende Staffel zuzusagen. Das scheint bei dem 30-Jährigen wohl funktioniert zu haben.

Pietro Lombardi verspricht „Let’s Dance“-Teilnahme

Seit Jahren wünschen sich seine Fans, dass Pietro Lombardi nochmal in die Rolle des Kandidaten schlüpft. Am liebsten würden sie ihn dabei in der RTL-Show „Let’s Dance“ sehen. Doch Jahr für Jahr erscheint sein Name nicht auf der Liste der teilnehmenden Promis.

Doch das soll sich bald ändern, wie der Vater von zwei Kindern in einer Fragerunde auf Instagram verspricht: „Ich glaube ich hatte schon sieben Anfragen von Let’s Dance“, beginnt er seine Antwort. „Versprochen, mit 35 Jahren mache ich mit. Solange schaue ich als Fan zu.“ Seine Fans müssen sich also noch ganze fünf Jahre gedulden, bis sie den Ex-Mann von Sarah Engels über das Parkett tanzen sehen.

