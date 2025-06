„Du gewinnst hier nicht die Million“: Stefan Raab gibt bittere Absage bekannt

Am Mittwochabend (11. Juli 2025) flimmert Stefan Raab und seine letzte Folge von „Du gewinnst hier nicht die Million“ über die RTL-Bildschirme. Und die hat es in sich!

Einfallsreiche Gags, freche Fragen und zwei TV-Bachelor als Studiogäste: Felix Stein (Fotograf) und Martin Braun (Finanzexperte) müssen sich den Fragen von Stefan Raab aussetzen. Und auch Modeikone Harald Glööckler sorgt für Aufsehen. Besonders überraschend: Stefan Raab verriet plötzlich ein unerwartetes Glööckler-Geständnis.

„Du gewinnst hier nicht die Million“: Stefan Raab enthüllt brisantes Detail

„Harald Glöckler ist 60 Jahre geworden. Ich war auf der Geburtstag von Harald Glööckler eingeladen“, verkündete der Showmaster in einem aktuellen Show-Ausschnitt auf dem offiziellen Instagram-Account von „Du gewinnst hier nicht die Million“.

Doch den renommierten Modestar musste der Entertainer enttäuschen. Ein anderer Termin machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Mit Blick auf die Geburtstagsvideos wurde Stefan Raab dann doch ein wenig wehmütig. So hätte er das Spektakel gerne live miterlebt.

Denn wie der 58-Jährige und ein „Exclusiv Weekend“-Beitrag durchblicken ließen, sei einiges Spektakuläres passiert: Schauspieler Dieter Hallervorden, der aus einem Paket sprang, Glööckler in Aktion mit Flammenwerfer und laute, türkische Party-Musik.

Aktueller Instagram-Beitrag von „Du gewinnst hier nicht die Million": Stefan Raab überrascht mit einer Harald Glööckler-Anekdote.

Die Fanreaktionen sprechen eine deutliche Sprache

Seine Fans feiern den Beitrag. Das zeigt sich an zahlreichen, euphorischen Reaktionen auf Instagram. Eine Anhängerin schreibt: „Hahaha wie geil, wird bestimmt wieder eine geile Show […]“. Ein weiterer Fan jubelt: „King Stefan Raab ist back in town!“ Und jemand anderes kündigt an: „Ich schalte definitiv wieder ein.“

Was wird noch auf die RTL-Zuschauer zukommen? Wird Stefan Raab eine Überraschung für die letzte Ausgabe parat haben? All diese Fragen werden am Mittwoch (11. Juni 2025) um 20.15 Uhr in der Unterhaltungsshow „Du gewinnst hier nicht die Million“ beantwortet. Die gesamte Folge ist schon vorab bei RTL+ abrufbar.