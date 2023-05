DSDS-Star Pietro Lombardi traurig – „Beschämendes Gefühl“

Seine Fans der ersten Stunde haben ihn noch als schüchternen und tollpatschigen Jungen in Erinnerung, der im Jahr 2011 sein Glück in der Castingshow DSDS versucht hat. Heute, zwölf Jahre später, ist Pietro Lombardi ein erfolgreicher Sänger und eine TV-Bekanntheit. Und auch privat scheint es ihm aktuell sehr gut zu gehen.

In seiner Partnerin Laura Maria Rypa fand der 30-Jährige anscheinend seine große Liebe. Immer wieder teilt Pietro private Aufnahmen mit ihr und Sohnemann Leano auf Instagram und macht deutlich, wie dankbar er für seine kleine Familie ist. Der DSDS-Star sorgt sich dabei selbstlos um seine Liebsten. Doch in einer Sache sind ihm dann doch die Hände gebunden. Für den Sänger eine belastende Situation.

DSDS-Juror Pietro Lombardi hat keinen Führerschein

Wir erinnern uns: Im März 2023 erzählt Pietro Lombardi via Instagram, dass er aktuell keinen Führerschein mehr hat. Dabei war er nicht einmal selbst Schuld, wie er damals mitteilte: „Ich habe zurzeit keinen Führerschein, da ich leider vier Punkte bekommen habe, bei denen ich eigentlich nicht der Fahrer war, wie man auf den Bildern sehen konnte. Leider habe ich die Briefe nicht rechtzeitig bearbeitet, wegen ein paar privaten Sachen und dann wurden die Punkte rechtskräftig auf mich geschrieben.“

Anscheinend hat sich das Problem bis heute nicht gelöst. Denn am Freitagmittag (12. Mai 2023) veröffentlicht der Ex von Sarah Engels ein Video, mit dem er sich bei seiner Verlobten für die Fahrten der letzten Wochen bedankt. Dabei macht er aber auch deutlich, dass diese Situation dann doch nicht spurlos an ihm vorbeigeht.

Pietro Lombardi teilt seine Gefühlslage

In dem Instagram-Video sieht man Laura Maria am Steuer eines Audis. Auf dem Beifahrersitz sieht man den Maxi-Cosi von Sohn Leano, während Pietro Lombardi auf dem Rücksitz Platz genommen hat. Dazu schreibt der 30-Jährige nun: „Dankbar, so eine Frau zu haben. Wie ihr wisst, habe ich leider für eine längere Zeit keinen Führerschein mehr. Für mich als Mann ist das echt ein beschämendes Gefühl, mit zwei Kindern nicht fahren zu dürfen.“

Doch zum Glück greift ihm seine Verlobte in dieser Lage unter die Arme. Die beiden scheinen nicht nur gute Eltern zu sein, sondern auch noch als Paar ein eingespieltes Team zu geben.

