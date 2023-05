DSDS-Star Dieter Bohlen singt in Dortmund: Fans lachen sich kaputt

Diese „DSDS“-Staffel hätte sich Dieter Bohlen vermutlich auch ein wenig anders vorgestellt. Als großes Comeback gestartet, entwickelte sich durch seine verbalen Entgleisungen gegenüber Kandidatin Jill Lange (hier noch einmal die ganze Geschichte), schnell eine Art Kleinkrieg mit Jury-Kollegin Katja Krasavice.

In ihrem neuen Video zu der Single „Frauen“ tritt die Rapperin noch einmal nach, tanzt in einem Kleidchen mit der Aufschrift „Old White Men“, während im Hintergrund ein Herr sitzt, der dann doch eine gewisse Ähnlichkeit mit ihrem Ex-DSDS-Kollegen Dieter Bohlen hat.

Dem 69-Jährigen selbst scheint der Stress jedoch nicht mehr allzu viel auszumachen. Seine Tour startete direkt nach Ende der Jubiläumsstaffel und so kommt er zwangsläufig auf andere Gedanken.

DSDS-Star Dieter Bohlen spielt in der legendären Dortmunder Westfalenhalle

Wobei … so ganz aus dem Kopf scheint ihm die DSDS-Staffel dann doch nicht zu gehen. So spielte der Poptitan am 25. April 2023 in der Dortmunder Westfalenhalle und ließ dabei auch den ein oder anderen Spruch ab, der durchaus als Anspielung auf die DSDS-Staffel 2023 zu werten ist. Nach dem einstigen „Deutschland sucht den Superstar“-Hit „We have a dream“ nämlich ergriff Bohlen das Wort für einen scheinbar flammenden Appell.

„Leute, glaubt an euch. Und lasst euch nicht von irgendwelchen Bananen demütigen oder was auch immer. Ihr müsst an euch glauben. Wir haben ja alle nur dieses eine Leben, also machen wir das Beste daraus. Lebt euer Leben und seid glücklich, seid Veganer“, ruft Bohlen in die Menge, aus der daraufhin herzhafte Lacher zu hören sind.

Dieter Bohlen und die militante Veganerin von DSDS

Ob das wohl eine Anspielung auf Raffaela Raab, besser bekannt als die „militante Veganerin“ war? Die war ebenfalls in der mittlerweile vergangenen DSDS-Staffel aufgetreten. Hatte dort mit einem selbstgeschriebenen Song über Tierrechte für Aufregung gesorgt und unter anderem Pietro Lombardi verbal angegriffen, der zuvor noch geflüstert hatte, dass er vor ihrem Auftritt noch zwei Schnitzel gegessen hatte.

Grund für Bohlen eine flammende Rede zu halten: „Ich möchte mal wissen, was in deinem Leben falsch gelaufen ist, wenn man so fanatisch ist. Ich finde, man sollte so liberal im Kopf sein, dass man jedem sein Leben lässt.“ Weiter kam Raab damals übrigens nicht. Aber vielleicht hat sie Dieter ja zum Nachdenken angeregt. Wie Katja Krasavice mittlerweile zu Dieter Bohlen steht, berichtet sie uns im Interview.