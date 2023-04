DSDS-Star Pietro Lombardi hat Angst: „Meldet euch bitte“

Er war der Ruhepol in all dem Stress. Während sich Katja Krasavice und Dieter Bohlen über fast die komplette DSDS-Zeit hinweg einen Kleinkrieg lieferten, zeigte sich Pietro Lombardi eher unbeteiligt. Der Sänger konzentrierte sich auf das, was eigentlich bei „Deutschland sucht den Superstar“ gefordert war: Die Musik.

Doch nach dem Ende der Staffel wurde Pietro Lombardi nun schneller wieder von der Realität des Alltags eingeholt, als ihm vermutlich lieb war. So erlitt seine Schwester einen schlimmen Schreck, rannte ihr doch in Pforzheim-Würm ihr Hund davon. „Uns ist die Leine am Würmerfriedhof gerissen und unser Hund Ciro ist in den Wald gelaufen. Bitte melden, wenn du ihn gesehen hast“, schreibt Pietros Schwester da.

Pietro Lombardi sucht nach dem Hund seiner Schwester

Klar, dass sich auch der Sänger Sorgen macht und den Hilferuf direkt mit seinen rund zwei Millionen Followerinnen und Followern teilt. „Leider ist der Hund meiner Schwester abgehauen, wenn ihr so einen Hund findet, meldet euch bitte“, schreibt Pietro zum Foto des niedlichen Vierbeiners.

Bleibt nur zu hoffen, dass der kleine Ciro nun schnell wieder gefunden wird. Neben der Suche nach dem Hund seiner Schwester, muss sich der Sänger aber auch noch um seine Konzerte kümmern. Die Sommershows beginnen schon in zwei Monaten. Sie führen den „Deutschland sucht den Superstar“-Sieger von 2011 unter anderem zum „Bonn Live Open Air“ am 16. Juni 2023, am 23. Juni 2023 nach Dresden und am 18. Juli 2023 zur Seebühne nach Bremen.

Und dann ist da natürlich auch noch die Familie. Zuletzt teilte der Sänger bei Instagram eine zuckersüße Liebeserklärung an seine Laura. „Ich bin einfach nur stolz, so eine Powerfrau an meiner Seite zu haben. Auch wenn es nicht immer leicht ist, zeigst du mir jeden Tag, wie stark du bist“, schrieb der 30-Jährige zu einem Video, das die vergangenen Monate in einem Zeitraffer zusammenfasste. Laura jedenfalls dankte ihm für das rührende Video. Schrieb in den Kommentaren: „Ohh .. damit hab ich gar nicht gerechnet. Ich liebe dich.“