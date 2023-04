DSDS-Star Pietro Lombardi stellt sich irrer Challenge – er bereut es sofort

In der Vergangenheit hat DSDS-Juror Pietro Lombardi des Öfteren bewiesen, dass er für jeden Spaß zu haben ist. Ob trendige TikTok-Tänzchen mit Kollege Dieter Bohlen oder amüsante Kochvideos: Der Sänger lässt sich immer wieder neue Sachen einfallen, um seine Fans bei Laune zu halten.

Kein Wunder also, dass Pietro Lombardi mittlerweile stolze zwei Millionen Follower auf Instagram verzeichnet. Am Montag (24. April 2023) stellt er sich für einen Internet-Dreh erneut einer Herausforderung. Doch die hat es nicht nur in sich, sondern ist darüber hinaus auch nichts für schwache Nerven.

Pietro Lombardi stellt seinen Mut unter Beweis

An Selbstbewusstsein mangelt es dem Vater von zwei Kindern ja bekanntlich nicht. Doch wie diese Aktion zeigt, kennt er wohl auch seine Grenzen ganz gut. Denn als es darum geht, dass er den schärfsten Pfeffer der Welt probieren soll, sagt er im Vorfeld gegenüber „Bild“: „Ich wollte eigentlich in Berlin einen Song aufnehmen, dabei kam spontan diese Idee auf. Ich vertrage ja keine Schärfe, daher war ich mir nicht sicher, ob das alles gut geht.“

Und er sollte Recht behalten: Denn kurz nachdem er ein Viertel des Chips samt Gewürz verspeist hat, beginnen die körperlichen Qualen. „Erst fingen die Lippen an zu brennen, dann brannte es in meinem ganzen Körper“, berichtet er in dem Interview.

Pietro Lombardi greift zu altbekannten Tricks

Jeder hat es wohl schonmal erlebt: Man übernimmt sich selber in Sachen Schärfe und bekommt prompt die Quittung dafür. Doch Hilfsmittel, wie Milch oder trockenes Brot sollen da ja bekanntlich Wunder bewirken. Aber haben diese auch beim schärfsten Pfeffer der Welt eine Chance?

Womöglich nicht. Zwar sieht man den Ex von Sarah Engels mit einer Milchtüte in der Hand, dennoch war es etwas anderes, was ihn letztendlich vor Schlimmerem bewahrt hat. „Ich habe ehrlicherweise nur ein Viertel des Chips gegessen, darum klang die Schärfe schon nach einer Stunde wieder ab.“

Mehr News:

Der RTL-Star und seine Laura schweben aktuell auf Wolke sieben. Doch als Pietro Lombardi in einer Live-Show DIESE Geste macht, meldet sich seine Verlobte sofort.