DSDS-Star Pietro Lombardi stinksauer – „Ich habe keinen Bock mehr!“

Huch, was ist denn da mit Pietro Lombardi los? Der DSDS-Juror von 2023 zeigt sich auf Instagram eigentlich stets gut gelaunt und glücklich. Doch der zweifache Vater ist momentan alles andere als zufrieden, wie er jetzt selbst erzählt.

Dem Sänger platzt nun endgültig der Kragen! Mit diesen ehrlichen Worten hätten seine zwei Millionen Follower wohl nicht gerechnet. Auf Instagram rechnet der DSDS-Juror nun mit keinem Geringeren als sich selbst ab.

DSDS-Star Pietro Lombardi sauer auf sich selbst

Der Sänger ist ein vielbeschäftigter Mann: Neben seiner Musik und seinen TV-Projekten, hat er auch noch eine Verlobte und zwei Kinder, um die er sich kümmert. Bei so vielen Terminen kann es schonmal sein, dass man selbst zu kurz kommt. Doch das hat Auswirkungen, die Pietro Lombardi mal so gar nicht in den Kram passen.

Denn der Ex von Sarah Engels hat ordentlich zugenommen, wie er auf Instagram erzählt: „Ich sag‘ euch ganz ehrlich, es reicht! Ich habe keinen Bock mehr! Ich wiege mittlerweile wieder über 100 Kilo und ich weiß nicht, was bei mir im Kopf schief läuft.“ Und das, obwohl seine Verlobte das perfekte Beispiel ist, wie es richtig geht: „Ich habe eine Frau zu Hause, die Sport macht, die sich gut ernährt, die fleißig ist und ich krieg es einfach nicht gebacken, ich Vollidiot.“

Pietro Lombardi sagt den Pfunden den Kampf an

Wie dick er sich wirklich fühlt, beschreibt der 30-Jährige so: „Ich kann nicht mal wirklich ein T-Shirt anziehen, weil mein Bauch aussieht, als hätte ich 70 Liter Bier getrunken. Ganz ehrlich, es fuckt ab!“

Doch jetzt ist Schluss mit Faulenzen! Der DSDS-Juror hat beschlossen, dass er jetzt aktiv werden will und regelmäßig zum Sport gehen wird. „Es gibt keine Ausreden mehr. Ich werde jetzt am Montag einen Plan machen und durchziehen“, so der Sänger.

