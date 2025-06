Unfassbar! Kult-Serie „Matlock“ kehrt plötzlich zurück

Hollywoods Comeback-Königin Kathy Bates ist zurück und setzt neue Maßstäbe! Die Oscar-Gewinnerin rockt die Titelrolle in der Neuauflage von „Matlock“.

Mit ihrer unerschütterlichen Präsenz begeistert sie Fans und Kritiker gleichermaßen. Bates versprüht nicht nur Nostalgie, sondern bringt auch frischen Wind in den Serienklassiker.

Kathy Bates und die neue „Matlock“-Ära

In der Rolle einer Juristin im Ruhestand übernimmt Bates die Ermittlungen auf ihre eigene resolute Art. Schon in der ersten Folge zeigt sie ihr Können, als sie sich in eine Kanzlei einschleicht.

Klassisch, aber doch modern, punktet Bates mit scharfsinnigem Humor und packenden Wendungen. Die Unberechenbarkeit gibt der Neuauflage ihren ganz eigenen Charme. „Matlock“ lebt von Bates’ schauspielerischer Klasse und ihrer unvergleichlichen Ausstrahlung.

Ihr Spiel sorgt für wahre Gänsehautmomente, während sie die Wahrheit mit ­Augenzwinkern ans Licht bringt. Diese Mischung macht die Neuinterpretation zu einem Serienhighlight. Zeitgemäß, mit einer Prise Nostalgie, erfindet Bates den Kult-Anwalt neu.

Ein spätes Karrierehoch für Bates

Mit dieser Rolle erlebt Kathy Bates ein beeindruckendes Karrierehoch. Nach schwierigen Zeiten, wie ihrem Kampf gegen Brustkrebs, zeigt sie nun wieder ihr Bestes.

Die Kritiker bestätigen das einhellig. So jubelt der „Hollywood Reporter“: „Kathy Bates hebt das Genre in neue Höhen!“ Ihr Erfolg gibt ihr offensichtlich neue Energie.

Eigentlich plante Bates ihren baldigen Ruhestand. Doch der Erfolg von „Matlock“ hat sie wohl anders überzeugt. Eine zweite Staffel der Serie steht bereits in den Startlöchern. „Film-Rente? Dagegen wird Einspruch eingelegt“, beschreiben es Medien treffend. Fans dürfen hoffen, dass dies nicht die letzte Staffel bleibt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

