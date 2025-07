Splitterfasernackt! Daniela Katzenberger wird angemalt

Sie ist einer der bekanntesten Reality-Stars Deutschlands und überzeugt mit ihrer charmanten und humorvollen Art ein Millionenpublikum. Bekannt wurde Daniela Katzenberger aufgrund ihrer Teilnahme an den VOX-Formaten „Auf und davon“ und „Goodbye Deutschland“, mittlerweile macht sie auch als Sängerin, Influencerin und Autorin eine gute Figur.

Am Freitag (18. Juli) zeigt VOX eine Folge von der Doku-Serie „Daniela Katzenberger“, die erstmals im vergangenen Jahr ausgestrahlt wurde. Die Kult-Blondine bereitet sich auf einen Bodybuilding-Contest vor und steht plötzlich splitterfasernackt in ihrem Hotelzimmer.

Daniela Katzenberger lässt sich einfärben

Am nächsten Tag ist es so weit und Daniela Katzenbergers erster Bodybuilding-Contest findet statt. Monatelang hat sich der Fernsehstar auf diesen Moment vorbereitet, strikte Diäten eingehalten, viel Sport gemacht und einiges an Gewicht verloren. Seit sechs Wochen hält sich die Mutter der kleinen Sophia außerdem an eine strikte Wettbewerbsdiät.

+++ Nach Daniela Katzenbergers Doku-Soap folgt die bittere Erkenntnis +++

Die Influencerin gesteht nervös: „Ich mache mir selber so viel Druck, das ist so schlimm.“ Ein letzter Schritt fehlt noch, damit Daniela für den Contest vorbereitet ist. Bodybuilding-Weltmeisterin Lia Liebing schaut im Hotelzimmer der Kult-Blondine vorbei, um ihr den typischen braunen Anstrich zu verpassen. Durch die Ganzkörperbräunung sollen die Muskeln auf der Bühne besser zur Geltung kommen.

Amüsement bei Danielas Tochter Sophia

Lia schwärmt: „Die Farbe ist auch nochmal ein Erlebnis für sich.“ Und dann ist es soweit! Daniela Katzenberger muss sich bis auf ihre knappe Unterhose ausziehen und wird von Lia mit einem Tapezierroller von Kopf bis Fuß mit Selbstbräuner angemalt. Kein Zentimeter darf vergessen werden. Daniela gibt aufgeregt zu: „Ich hätte nie gedacht, dass ich diejenige bin, die mal selbst da steht und angemalt wird.“

Nach zwei Runden ist der gesamte Körper des Fernsehstars dunkelbraun. Danielas Tochter Sophia, die das ganze Spektakel mit angesehen hat, gibt zu bedenken: „Sie sieht aus wie ein frittiertes Grillhähnchen.“ Lukas vergleicht seine Liebste hingegen mit einer Schokobanane. „Man fühlt sich direkt angezogen“, lacht Daniela. Das letzte Mal war die Influencerin zu Beginn ihrer Zwanziger so stark gebräunt. Damals besuchte sie mehrmals in der Woche ein Solarium.

Jetzt gibt es nur ein Problem. Daniela Katzenberger darf sich vorerst nicht auf die Toilette setzen. Die Farbe färbt so stark ab, dass sie nicht mehr zu entfernen wäre. Aus diesem Grund muss Lucas die gesamte Toilette mit Frischhaltefolie verkleiden. Daniela zeigt sich über das gesamte Prozedere amüsiert und freut sich auf den großen Wettbewerb am nächsten Tag.