Roland Kaiser: Ticketpreise sorgen bei Fans für Ärger – „Grenzwertig“

Schlager-Star und Fan-Liebling Roland Kaiser hat sich für seine Fans für das kommende Jahr etwas ganz besonderes überlegt. Der 71-Jährige wird 2024 auf große Jubiläumstour gehen – bei der „RK50“-Show will der Sänger mindestens 50 Songs präsentieren, „die jeder kennt und mitsingen kann“, wie er selbst auf Instagram verkündet.

Die Konzerte sollen zweieinhalb Stunden gehen und ein echtes Erlebnis für jeden Roland-Kaiser-Fan werden – doch dafür müssen die Anhänger offenbar auch kaiserliche Preise hinlegen.

Roland Kaiser verprellt Fans mit Ticketpreisen

Am Montag (31. Juli) verkündete Roland Kaiser die neue Tour selbst auf Instagram – und sorgte damit für gemischte Gefühle bei seinen Fans. Denn die Nachricht über die Jubiläumstour dürfte bestimmt einige Herzen höher schlagen lassen. Der Blick auf die Ticketpreise dagegen fühlt sich für manchen dann aber eher wie ein Schlag in die Magengrube an.

Für zweieinhalb Stunden Live-Show müssen Kaiser-Anhänger mindestens 69,50 Euro hinblättern, wie auf der Website von Eventim steht. Damit bekommt man einen Stehplatz im Innenraum zugewiesen. Im Kölner Rheinenergie-Stadion fangen Sitzplätze der Kategorie 5 ebenfalls bei 69,50 Euro an, für Kategorie 1 werden 129,50 Euro pro Person fällig. Doch auch ein Stehplatz kann teuer sein, hier wird zwischen Zusatzoptionen unterschieden: Einmal Stehplatz inklusive „Early Entry“ (89,50 Euro), also früherem Einlass und „Golden Circle“ (109,50 Euro), was wohl besonders nah an der Bühne bedeutet.

In München sind die Tickets nochmal einen Batzen teurer, es gibt nur Sitzplätze, die zwischen 69,50 Euro und 199,50 Euro (für einen „Golden Circle“-Sitzplatz) liegen. Auch wenn den Fans wohl klar ist, dass die Tickets für Roland Kaiser nicht gerade Schnäppchen sind, finden viele die angegebenen Preise übertrieben.

Roland Kaiser: Fans üben Kritik – „Kaum noch möglich“

In den Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag machen einige ihren Gedanken Luft, kritisieren die Kategorie-Preise. So hat eine Frau zwar Tickets gekauft, schreibt aber: „Trotzdem muss ich kurz erwähnen, dass ich die Preisgestaltung für die beiden Sitzplatz-Konzerte (München und Wien) grenzwertig finde. Für die Leute, denen es am meisten bedeutet, vorne zu sein, ist es ja kaum noch möglich. Es sei denn, man blättert einen horrenden Preis dafür hin.“

Eine andere Frau verzichtet aufgrund der Preise sogar auf das Konzert, gibt zu: „Stimme ich voll zu. Ich sehe auch nicht ein, solch‘ hohe Preise zu zahlen. Dann müssen wir München lassen. Mit Übernachtung zu zweit setzen wir das Geld anders ein. Auch wenn es sehr schade ist.“ Auch ein anderer Fan findet: „Leider viel zu teuer!“

Es gibt aber auch genügend Anhänger, die sich vom fürstlichen Preis nicht abschrecken lassen. Die dürfen sich nicht nur auf das Konzert von Roland Kaiser, sondern auch auf die ein oder andere Überraschung freuen, wie es der 71-Jährige selbst bei Instagram schreibt: „Mein Produktions-Team hat sich einige sehr besondere Dinge ausgedacht, mit denen wir in den zweieinhalb Stunden Live-Show in den großen Arenen sicher alle Fans überraschen werden.“