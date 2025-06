Traumzeit-Festival in Duisburg mit wichtigem Hinweis für Fans – doch sie müssen schnell sein

Fans und Veranstalter könnten kaum glücklicher sein. Das Traumzeit-Festival in Duisburg erlebt eine der schönsten Auflagen seines 26-jährigen Bestehens. Doch bevor das Event im Landschaftspark Duisburg-Nord am Sonntag (22. Juni) auf die Zielgerade geht, haben die Veranstalter einen wichtigen Hinweis an die Fans.

Wer in diesem Jahr noch bei bestem Sommer-Wetter vor der spektakulären Industriekulisse des früheren Hüttenwerks mitfeiern will, muss sich beeilen. Im Vorverkauf waren die Tickets für die drei Festival-Tage ratzfatz ausverkauft. Aber für den Sonntag gibt es noch Restkarten an der Tagesgasse.

Traumzeit-Festival in Duisburg verkauft die letzten Tickets

„Vielen Dank, wir sind überwältigt“, schreibt das Traumzeit-Festival in Duisburg auf seiner Facebook-Seite nach dem fulminanten Samstagabend. Vor allem bei „Inhaler“ auf dem Cowperplatz und „The Notwist“ in der Giesshalle brachten am späten Abend und bis nach Mitternacht die Massen in Bewegung, bevor es zum „Runterkommen“ noch DJ-Klänge bis zum Sonntagmorgen auf die Ohren gab.

+++ Auch interessant: Duisburg: Park-Besucher ignorieren Verbot – jetzt müssen sie bis zu 250 Euro zahlen! +++

Wer am Sonntag dabei sein will, sollte sich frühzeitig auf den Weg machen. An der Tageskasse gibt es noch Tickets zum Preis von 70 Euro. Los geht es musikalisch um 14.40 Uhr mit „Morley“ auf der Hochofenbühne, bevor gegen 23 Uhr „Von wegen Lisbeth“ auf der Cowperbühne den Schlusspunkt setzen. Dazwischen spielen Juli Gilde, Tramhaus, Friedberg, Make a Move, The Molotovs, Big Special, Il Civetto und Engin. Das war es dann für dieses Jahr mit dem Traumzeit-Festival in Duisburg.

Mehr News:

Auch am Sonntag gilt, dass beim Traumzeit-Festival in Duisburg mit großer Hitze (bis zu 35 Grad) und praller Sonne zu rechnen ist. Entsprechende Kleidung, Kopfbedeckung und Sonnencreme gehören also für alle Besucher quasi zum Pflichtprogramm. Und für die Selbstversorger gilt: Wegen der hohen Brandgefahr gilt ein Grill-Verbot – mit wenigen Ausnahmen (>>> hier mehr dazu).