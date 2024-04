Pietro Lombardi und seine Laura: Baby-Update – verkündet er bereits den nächsten Nachwuchs?

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa freuen sich über die Ankündigung ihres zweiten gemeinsamen Kindes. Vor Kurzem teilte der „DSDS“-Star ein süßes Baby-Update und fragte seine Fans nach dem Geschlecht des Kindes. Nun ist die Frage endlich geklärt.

Pietro Lombardi: Gender-Reveal

Seit Lauras zweiter Schwangerschaft teilt Sänger Pietro Lombardi private Einblicke in sein Leben als werdender Vater. Seine Fans sind begeistert und erleben seine Freude hautnah mit. Natürlich fragen sich viele, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.

Das Rätselraten hat jedoch ein Ende! Gestern Abend verkündete der ehemalige „DSDS“-Gewinner das Geschlecht ihres zweiten Kindes: Es wird ein Junge!

In den letzten Jahren sind aufwendige Gender-Reveals bei Stars immer beliebter geworden. Auch Influencerin und Ex-Bachelor-Kandidatin Sarah Harrison hat kürzlich das Geschlecht ihres dritten Kindes mit einer großen Party enthüllt. Doch Pietro Lombardi feierte diesmal ganz anders.

Pietro Lombardi: Ist er schon bereit, vierfacher Vater zu werden?

Der Musiker entschied sich bei der zweiten Schwangerschaft seiner Freundin für einen kleineren, privateren Moment. Er und seine Laura sahen sich eine bearbeitete Version des Disney-Films „König der Löwen“ an, bei dem das Geschlecht ihres Kindes verraten wurde. Die werdende Mama teilte auf ihrem Instagram-Account: „Diesmal wollten wir keinen großen Rummel, sondern diesen besonderen Moment nur für uns beide haben. Obwohl ich es schon wusste, war ich unglaublich aufgeregt wegen Pietros Reaktion auf das Video. Wir freuen uns so sehr auf unser gemeinsames Baby No. 2 und sind gespannt, ob ihr richtig getippt habt.“

Auch wenn Pietro Lombardi sich auf den Familienzuwachs freut, hätte er sich auch weibliche Verstärkung gewünscht: „Weiter geht’s, drei Jungs, die ich für immer lieben werde. Aber ich gebe nicht auf, das nächste wird ein Mädchen.“

Ob Pietro Lombardi da etwa schon den nächsten Nachwuchs angekündigt hat? Es bleibt abzuwarten, wie der werdende Papa sein Leben mit insgesamt drei Sprösslingen meistern wird – sein erstes Kind hat er gemeinsam mit seiner Expartnerin Sarah Engels. Gespannte Fans dürften dies sicherlich die nächsten Wochen auf seinen Social-Media-Accounts verfolgen dürfen.