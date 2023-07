Erst wurde das populäre Account-Sharing eingeschränkt, nun folgt bereits der nächste Netflix-Klopper. Nach Kanada hat der Streaminggigant nun auch in den USA und Großbritannien kräftig an seinen Tarifen gedreht. Bedeutet: Wer Netflix als Neukunde nutzen möchte, kann in diesen Ländern nicht mehr das Basis-Abo ohne Werbung abschließen.

Das heißt, wer als Neukunde künftig Netflix abonnieren möchte, muss mindestens das teurere Standard-Abo buchen. Bestandskunden trifft die Umstellung bislang nicht, sie können ihr Basis-Abo ohne Werbung weiterhin nutzen, berichtet das Portal „Inside-digital.de“.

Netflix schafft Basis-Abo ohne Werbung in den USA ab

Wann das Modell auch in Deutschland verschwindet, ist unklar. Laut „Inside-digital.de“ dürfte es jedoch „nur eine Frage der Zeit“ sein, bis auch hier die Änderungen greifen und werbungsfrei nur noch das Standard- und Premium-Abonnement nutzbar sein wird.

Ein gutes Geschäft für Netflix. Legte der Streaminggigant doch in der Nacht zu Donnerstag (20. Juli) seine neuen Geschäftszahlen öffentlich. Demnach stieg der Umsatz des Unternehmens von 7,97 auf 8,19 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn legte minimal von 1,44 auf 1,49 Milliarden Dollar zu.

„Squid Game“ bei den Netflix-Serien ganz vorne

Und auch die Anzahl der weltweit registrierten Mitglieder legte zu. Lag die Zahl im Vorquartal noch bei 232,5 Millionen, verzeichnete Netflix nunmehr 238,4 Millionen zahlende Abonnenten. Ein Hauptgrund für das Nutzerwachstum dürfte der Punkt sein, dass Netflix seit einigen Monaten gegen das Account-Sharing vorgeht. In Regionen, in denen man Maßnahmen gegen das Account-Sharing ergriffen habe, falle der Umsatz jetzt höher aus, heißt es von Netflix.

Mehr Nachrichten:

Und auch zu den beliebtesten Serien verriet der Konzern einige Details. So sei „Squid Game“ die am häufigsten aufgerufene Serie. Auf den folgenden Plätzen liegen „Wednesday“ und die vierte Staffel von „Stranger Things“. Bei den Filmen liegt „Red Notice“ ganz vorne. Auf den weiteren Plätzen folgen „Dont’t look up“ und „The Adam Project“.