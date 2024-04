Netflix macht Tabula rasa: Am 24. April hat der Spaß ein Ende

„’Aquaman‘ ist eine Rosamunde-Pilcher-Schnulze, ein H.P.-Lovecraft-Monsterfilm, ein Indiana-Jones-Abenteuer, eine Fisch-aus-dem-Wasser-Komödie und ein Unter-der-Meeresoberfläche-„Avatar“ mit schwankender Effektqualität in einem.“ So beschreibt das Portal „Filmstarts.de“ einen der erfolgreichsten DC-Filme aller Zeiten. „Aquaman“ lockte Tausende Fans ins Kino, sammelte etliche Abrufe bei Netflix. Doch nun ist der Spaß vorbei.

So wird Netflix das DC-Abenteuer bereits am 24. April 2024 von seiner Plattform nehmen, wie „Filmstarts“ berichtet. Kein ungewöhnlicher Vorgang. So tauscht der Streaminggigant immer wieder Serien oder Filme gegen andere aus. Warum das so geschieht, erklärt Netflix ganz transparent.

Netflix bald ohne „Aquaman“

„Netflix erwirbt Lizenzen für Serien und Filme von Studios auf der ganzen Welt. Obwohl wir darum bemüht sind, die Titel, die Sie sehen möchten, zu behalten, müssen einige Titel aufgrund von Lizenzvereinbarungen aus dem Programm genommen werden“, heißt es auf der Homepage des Streaming-Anbieters.

++ Netflix lässt Fan-Herzen im April erschaudern ++

Dass es nun gerade „Aquaman“ trifft, ist sicherlich ein Schock für viele Fans. Doch keine Sorge, für Nachschub ist gesorgt. So hat Netflix unter anderem Blockbuster wie „Man of Steel“, „Wonderwoman“ oder „Justice League“ im Angebot.

Netflix wird teurer

Dazu kommen auch in den kommenden Wochen wieder ganz neue Filme und Serien. Am 24. April 2024 beispielsweise erscheint das Drama „Mit zitternden Händen“. Darin geraten die Teenager Billy und Dogge in eine gewalttätige Welt der Bandenkriminalität. Und am 26. April folgt der Film „Good Bye Earth“ mit Stars wie Ahn Eun-jin, Yoo Ah-in oder Jeon Seong-woo.

Zuletzt erst jedoch gab es schlechte Nachrichten für die vielen Abonnenten von Netflix. Hat der Streaming-Gigant doch seine Preise stramm angezogen. Was du nun für ein Abo zahlst und welches Modell gleich ganz verschwunden ist, kannst du hier nachlesen.