Disney+: In wenigen Monaten vergeht den Abonnenten der Spaß

Schon seit einiger Zeit schwebte es wie ein Damoklesschwert über den Abonnenten – und schon bald könnte es bei Disney+ zur bitteren Realität werden…

Disney+ vermarktet sich gerne als Streaming-Dienst für die ganze Familie. Für die Kleinen gibt es Animationsklassiker von „König der Löwen“ bis „Die Eiskönigin“, Jugendliche freuen sich über „Star Wars“ und die Marvel-Superhelden – und auch die Erwachsenen können sich über reihenweise Hollywood-Filme und spannende Serien freuen. Da ist es nur verständlich, dass man sich innerhalb einer Familie auch mal einen Account teilt.

+++ Netflix: Bitteres Ende – am 31. März vergeht den Abonnenten das Lachen +++

Doch was, wenn die Kinder älter werden und ausziehen? Naja, in der neuen Wohnung kann man den Familien-Account doch einfach weiter nutzen – oder? Nicht, wenn es nach Disney+ geht. Der Streamingdienst will jetzt gnadenlos durchgreifen, so wie es die Konkurrenz bei Netflix bereits macht. Schon in wenigen Monaten ist es so weit.

Disney+ macht endgültig ernst

Das günstigste Abo-Modell bei Disney+ kostet 5,99 Euro im Monat. Es gibt Werbung, Streams laufen maximal in Full-HD (1080p) und es können nur zwei Geräte gleichzeitig streamen. Wer bessere Qualität, keine Werbung, mehr Geräte oder auch Download-Möglichkeiten freischalten will, muss mehr zahlen. Das Premium-Modell kostet 11,99 Euro im Monat – und 119,90 Euro im Jahresabo.

Das sind natürlich Kosten, die man auch gerne einsparen würde. Wieso sollte man beispielsweise ein neues Abo abschließen, wenn man weiterhin das Passwort für den Familien-Account zu Hause kennt? Oder man teilt sich einen Account mit dem besten Kumpel und jeder zahlt monatlich nur den halben Preis?

Nun, darauf hat Disney überhaupt keine Lust. Denn durch das Teilen von Accounts und Passwörtern sinken die Einnahmen für den Konzern gewaltig, von einem Milliardenverlust ist bereits die Rede. Deshalb macht Disney+ ernst – und will künftig festlegen, dass ein Streaming-Account auch wirklich nur noch von einem einzigen Haushalt genutzt werden kann!

Spätestens im September ist es soweit

Damit wäre das Passwort-Teilen bei Disney+ endgültig Geschichte! Disney-Chef Bob Iger kündigte am Donnerstag (4. April) an, dass die strengeren Regeln bereits ab Juni in den ersten Ländern greifen sollen – ab September 2024 sollen sie dann flächendeckend durchgesetzt werden. Spätestens dann wird den betroffenen Abonnenten das Lachen vergehen.

Streaming-Riese Netflix hat bereits Ernst gemacht und ist gegen Account-Sharing vorgegangen. Die Folge: User, die weiter auf exklusive Netflix-Inhalte wie „The Witcher“ oder „Stranger Things“ zugreifen wollten, sahen sich gezwungen, ein neues eigenes Abo abzuschließen – und schwups stieg die Kundenzahl beim Streaming-Anbieter.

Ob das bei Disney+ genauso gut funktionieren wird? Den betroffenen Abonnenten steht es natürlich frei, auch einfach trotzig zu anderen Diensten zu wechseln – doch Disney vertraut darauf, dass die kostengünstigen Werbe-Abos und starke Marken wie „Star Wars“ oder „Marvel“ ausreichen, damit jeder Nutzer am Ende schließlich doch ein paar Euros im Monat locker macht.

(mit dpa)