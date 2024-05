Netflix: Kunden müssen am 7. Juni eine wichtige Entscheidung treffen

Netflix macht es möglich: Filme und Serien so weit das Auge reicht. Doch das hat seinen Preis!

Nun herrscht auch bei den deutschen Kunden traurige Gewissheit: Die Preise für die Abonnements steigen im Sommer. Dabei betrifft die Anpassung nicht nur Neukunden, sondern auch Bestandskunden werden zur Kasse gebeten. In einer Rundmail informiert der Streaming-Riese über die anstehenden Änderungen…

Netflix macht plötzlich Ernst

Ab dem 7. Juni 2024 müssen Netflix-Nutzer tiefer in die Tasche greifen. Denn das Premium-Abo, das unter anderem 4K-Bildqualität und 3D-Sound bietet, steigt von 17,99 Euro auf 19,99 Euro pro Monat. Das Standard-Abo, das Zugang zu Full-HD-Bildqualität bietet, wird um einen Euro teurer und kostet dann 13,99 Euro. Für das Basis-Abo, bisher mit 7,99 Euro das günstigste Angebot, werden zukünftig 9,99 Euro fällig.

Was müssen Netflix-Kunden beachten? „Wenn Sie den neuen Preis akzeptieren möchten, besuchen Sie Netflix und klicken Sie auf ‚Neuen Preis akzeptieren’“, erklärt das Unternehmen in seiner Rundmail. Und was ist, wenn nicht? „Ihre Mitgliedschaft wird gekündigt“, so die klare Antwort des Streaming-Riesen. Dies gilt nicht nur, wenn der Preis aktiv abgelehnt wird, sondern auch fürs Nichtstun.

Einzig und allein das Werbe-Abo bleibt gleich: Für 4,99 Euro müssen die Nutzer allerdings Werbeeinschaltungen in Kauf nehmen. Auch die Möglichkeit, Zusatzmitglieder für 4,99 Euro hinzuzufügen, bleibt bestehen. Fest steht: Die neue Preisstruktur von Netflix stößt bei vielen Nutzern auf Unmut.