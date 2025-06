Rewe, Kaufland und Co.: Mies! Kunden bei beliebtem Lebensmittel hinters Licht geführt

Du gehst regelmäßig bei Rewe, Kaufland und Co. einkaufen? Dann könnten dir hin und wieder Mogelpackungen unter die Augen kommen. Das ist dann der Fall, wenn die Produkte weniger Inhalt aufweisen, als es den Anschein macht.

Du zahlst an der Kasse von Rewe, Kaufland und Co. also den gleichen Preis wie immer, bekommst allerdings plötzlich weniger geboten. Davon betroffen sind gleich mehrere Schokoladen-Produkte.

Rewe, Kaufland und Co.: Hier stößt du auf eine Mogelpackung

Wie „Web.de“ berichtet, hat die Verbraucherzentrale Hamburg die Mars Minis zur „Mogelpackung des Monats“ ernannt – Grund dafür ist auch hier die geschrumpfte Packungsgröße, die Kunden von Rewe, Kaufland und Co. in den Filialen entdecken.

+++ Auch interessant: Rewe-Kunden machen große Augen – das hat es noch nie gegeben +++

Seit vielen Jahren beobachten die Verbraucherschützer der Verbraucherzentrale Hamburg, dass der Hersteller bei den Mars Minis regelmäßig trickreiche Änderungen vornimmt. Laut einer Mitteilung sei die Größe der Schokoriegel beim „Stammgast auf der Mogelpackungsliste“ nun erneut reduziert worden. Doch was bedeutet das für Kunden konkret?

+++ Passend dazu: Rewe: Paukenschlag! Getränkehersteller insolvent – Müssen sich Kunden umstellen? +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Das ändert sich für dich als Kunde

Die Verbraucherschützer erklären, dass statt 275 Gramm jetzt nur noch 227 Gramm in der Tüte stecken – meist zwei Riegel weniger – bei einem gleichbleibenden Preis von 3,99 Euro. Für die Kundschaft bedeutet das eine versteckte Preiserhöhung von 21 Prozent.

Hier mehr lesen:

Die Mars GmbH rechtfertigt die geschrumpften Packungsinhalte mit globalem Inflationsdruck und gestiegenen Kosten für Rohstoffe wie Kakao, Verpackungen und Milchprodukte. Zudem verweist das Unternehmen auf Investitionen in Produktentwicklung, Nachhaltigkeit und Produktion. Doch Mars ist nicht das einzige Produkt, das betroffen ist.

Rewe, Kaufland und Co.: Hier müssen Kunden aufpassen

Auch die Mini-Riegel von Bounty, Twix, Snickers und Milky Way sollen bei gleichem Preis in kleineren Mengen verkauft werden. Betroffen seien zudem M&Ms. Kunden bei Kaufland, Rewe und Co. sollten bei ihrem Kauf also genauer hinsehen. Denn andernfalls werden sie hinters Licht geführt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.