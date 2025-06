Rewe-Kunden machen große Augen – das hat es noch nie gegeben

Immer was Neues bieten und immer am Zahn der Zeit bleiben – das ist für alle Unternehmen wichtig, die ihre Kundschaft langfristig halten wollen. Rewe macht da keine Ausnahme und geht gerne bei aktuellen Trends – wie zuletzt bei der Dubai- und Engelshaar-Schokoalde – mit.

Doch jetzt wagt Rewe etwas noch nie dagewesenes: ein völlig neues Supermarkt-Konzept. Und das geht jetzt sogar in NRW an den Start. Vor allem Autofahrer dürften sich über diese Überraschung freuen.

Erstes Rewe-To-Go an der Autobahn

Rewe hat den ersten Supermarkt an einer deutschen Autobahn eröffnet – genauer an der A2-Raststätte Rhynern Nord bei Hamm (NRW). Allerdings handelt es sich hierbei um eine Rewe-To-Go-Filiale, mit einem etwas anderen Konzept. Derlei Märkte gibt es in Deutschland bereits an größeren Bahnhöfen.

Die Filiale an der Autobahn A2 ist tatsächlich 24/7 geöffnet und bietet den Reisenden an der Raststätte eine kulinarische Ergänzung zur dort angesiedelten Aral-Tankstelle, in deren Shop der To-Go-Supermarkt angesiedelt wurde. Es handelt sich hierbei um ein Pilotprojekt von Lekkerland und der Tank & Rast Gruppe.

Rewe und Aral als Partner in Crime

Was finden Kunden in der bisher einzigartigen Filiale? Hier gibt es vor allem eine Auswahl an frischen Snacks wie Wraps, Salaten und belegten Brötchen, aber auch Sushi und Nudelgerichte. Hier gibt es Kaffee in allen möglichen Varianten, gekühlte Getränke, Süßigkeiten und auch Drogerieartikel – alles für eine schnelle Pause oder einen Last-Minute-Einkauf.

Für das Pilotprojekt fiel die Wahl auf eine besonders frequentierte Strecke. Hier dürfte sich schnell zeigen, wie gut das neue Angebot bei den Kunden ankommt. Schon seit Jahres gibt es eine Partnerschaft zwischen Rewe To Go und Aral, jetzt erstmalig auch gleich an der Autobahn. Man darf also gespannt sein, ob es demnächst weitere Raststätten-Filialen geben wird.