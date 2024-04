Netflix: Abonnenten stinksauer – das „ist sehr unnötig“

Netflix gilt bereits seit Jahren als einer der beliebtesten Streaming-Anbieter – und das vor allem, weil die Plattform Nutzern ein buntes Potpourri aus Filmen und Serien anbietet. So auch der neuste Streifen „Scoop“.

Doch eine kontroverse Szene des Films empört nun die Abonnenten!

Netflix: DIESE Szene sorgt für Diskussionsstoff

Prinz Andrew hat momentan nicht viel zu lachen. Vor wenigen Tagen ging „Scoop“ auf Netflix online, ein Film, der sich mit den Anschuldigungen gegen den Bruder des britischen Königs Charles III. auseinandersetzt. Der Drittgeborene der verstorbenen Queen Elizabeth II. soll in den Missbrauchsring von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell verwickelt gewesen sein und sexuelle Beziehungen mit Minderjährigen unterhalten haben.

Während der Film bereits allein der Thematik wegen viele diskussionswürdige Momente bietet, ist eine bestimmte Szene besonders umstritten.

Prinz Andrew: DIESES Körperteil erschreckt Zuschauer

Der Film „Scoop“ erzählt die Geschichte des berüchtigten Newsnight-Interviews von 2019. In den Gesprächen versuchte Prinz Andrew, sich von dem verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein zu distanzieren.

In der umstrittenen Szene entscheidet sich der Bruder von König Charles für ein Bad. Während sich Prinz Andrew, gespielt von Rufus Sewell, entspannen will, hört er die Reaktionen auf das Interview in Echtzeit. Als er dann aus der Badewanne steigt, zeigt die Kamera seinen nackten Hintern von hinten.

„Mussten wir wirklich Prinz Andrews nackten Hintern sehen?“, fragen sich nun viele Zuschauer. Journalist Rob Lownie hat zu der Szene eine klare Meinung: „Rufus Sewell ist sehr gut; der Text ist sehr selbstbewusst; Prinz Andrews Hintern zu zeigen, ist sehr unnötig.“ Sewell selbst gab zu, für diese Szene eine Hinternprothese getragen zu haben.

„Scoop“ basiert auf den Memoiren von Sam McAlister, dem ehemaligen Newsnight-Produzenten, der das Interview mit Prinz Andrew gebucht hatte. Neben Sewell spielen auch Keeley Hawes, Romola Garai und Connor Swindles in dem neuen Netflix-Hit mit.

Interessanterweise arbeitet auch Prime Video an einem Projekt über das Newsnight-Interview von Prinz Andrew. In diesem konkurrierenden Projekt werden Michael Sheen und Ruth Wilson die Hauptrollen übernehmen.