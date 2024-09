Netflix: Ab dem 4. Oktober erwartet die Abonnenten das Grauen

Es ist stets die große Überraschung, welche neuen Serien und Filme nimmt Netflix in sein Programm aufnimmt, welche das Zeitliche segnen müssen. Und so hat der Streaming-Riese auch im Oktober 2024 wieder einiges an Neuheiten für seine Abonnenten parat. Unter anderem erwartet sie das Grauen.

Besser bekannt als „Jigsaw“. Der Horror-Streifen aus dem „Saw“-Universum wird bereits ab dem vierten Oktober für die Netflix-Kunden bereitstehen. Der Splatter-Film aus dem Jahr 2017 ist der achte Teil der Reihe, kam bei den Kritikern jedoch nur bedingt gut an.

Netflix läutet so langsam Halloween ein

Das Portal „Filmstarts“ vergab lediglich zwei von fünf Sternen, bemängelte unter anderem „blasse und austauschbare“ Opfer und wenig Fortschritt. Und so urteilte das Portal, dass der Film „ziemlich enttäuschend“ sei.

++ Die besten Filme auf Netflix: Unterhaltung für dein Heim-Kino ++

Größere Hoffnungen dürfen die Fans aber auf die Neuheit „Der Schacht 2“ setzen. Nach dem Erfolg des ersten Teils gierten die Fans schon sehnlichst nach dem Zweiten. Und sie sollen nicht enttäuscht werden. Ob der spanische Horror-Thriller so erfolgreich wird wie sein Vorgänger? Wir werden sehen. Ab dem vierten Oktober ist „Der Schacht 2“ bei Netflix abrufbar.

Neue Staffel „Heartstopper“

Insgesamt ist der Oktober sehr Horror-lastig, was natürlich auch am sich nähernden Halloween liegt. Unter anderem werden noch Filme wie „Halloween“ erscheinen. Und auch für die Kids gibt es etwas zum Gruseln. In „Das Seeungeheuer“ schleicht sich ein kleines Mädchen als blinde Passagierin auf das Schiff eines Monsterjägers und reist mit ihm in unerforschte Gewässer.

Serienfans hingegen dürfen sich auf die dritte Staffel „Heartstopper“ freuen. Ab dem dritten Oktober sind Charlie und Nick bereit, neue Schritte in ihrer Beziehung zu gehen. Ebenfalls neu: Die siebte Staffel „Love is blind“. Sie erscheint am zweiten Oktober.