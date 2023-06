Netflix: Nach Sharing-Verbot – jetzt droht der Preis-Schock

Filme und Serien gibt es bei dem Streaming-Dienst Netflix so weit das Auge reicht. Von Horrorstreifen über Liebesschnulzen bis hin zu spannenden Actionthrillern: In der Mediathek ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Nachdem weltweiten Hype um den Streaming-Dienst ebbt die Begeisterung allerdings immer weiter ab. Netflix erntete massiv Kritik, nachdem das Unternehmen das Teilen von Accounts verboten hatte. Die Konsequenz: Gestiegene Kosten für unzählige Kunden. Nun könnte der nächste Hammer folgen.

Netflix und Co. mit Umsatzproblemen

Es gab eine Zeit, da hatte wirklich jeder einen Netflix-Account. Serien wie „Haus des Geldes“, „Stranger Things“ oder „Wednesday“ lockten die Menschen schließlich dazu, ein Abo abzuschließen, um mitreden zu können. Doch diese Ära scheint der Vergangenheit anzugehören. Denn Netflix und Co. kämpfen aktuell um jeden User.

Die Devise: Geld muss her. Dafür hat sich der Streamingdienst etwas Neues überlegt, um den Umsatz zu steigern. Aktuell bestehen die Abo-Optionen für Kunden aus folgenden Tarifen: Das Basis-Abo mit Werbung für 4,99 Euro monatlich, das Basis-Abo für 7,99 Euro pro Monat, Standard (12,99 Euro) und Premium (17,99 Euro). Doch das Angebot könnte künftig aus nur drei dieser Angebote bestehen.

Kanada wird Basis-Abo gestrichen

Kanada gilt insgeheim als eine Art Testobjekt für Neuerungen in Sachen Streaming. Dort streicht Netflix jetzt plötzlich das Basis-Abo für 7,99 Euro im Monat aus dem Angebot. Für Neukunden stehen nur noch Basis mit Werbung, Standard und Premium zur Auswahl. Auch für bestehende Kunden wird das Basis-Abo laut Streamingdienst bald abgeschafft.

Ob und wann auch deutsche Kunden betroffen sein werden, bleibt abzuwarten. So oder so wäre es für einige Nutzer ein Grund zu kündigen, was an der Sinnhaftigkeit dieses Schrittes durchaus zweifeln lässt.

