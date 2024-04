Netflix-Schock: Die Nachricht kam ohne Vorwarnung

Es war abzusehen: Wie bereits in Frankreich oder Großbritannien hat Netflix nun auch in Deutschland an der Preisschraube gedreht. Und wie zu erwarten leider nicht in die kundenfreundliche Richtung.

Eine große Ankündigung gab es nicht, aber wenn man sich die Netflix-Seite genau anschaut, findet man es auf der Hilfe-Seite des Streaming-Giganten. Die Preise sind gestiegen. Bis zu zwei Euro will Netflix nun mehr haben.

Netflix erhöht die Preise

Demnach wird der Preis des Standard-Abos, das bislang 12,99 Euro kostete, fortan 13,99 Euro kosten. Das Premium-Abonnement, das mit 17,99 Euro eh schon recht kostspielig war, wird auch teurer. 19,99 Euro fordert Netflix nun. Dafür kann sich der Abonnent aber auch über unbegrenzten Zugang zu werbefreien Filmen, Serien und Mobile Games freuen.

++ Netflix: Am Freitag verging den Abonnenten das Lachen ++

Zudem können Premium-Nutzer auf vier Geräten gleichzeitig in Ultra-HD schauen, auf sechs unterstützte Geräte gleichzeitig herunterladen und haben die Möglichkeit, zwei zusätzliche Nutzer hinzuzufügen, die nicht im selben Haushalt wohnen.

Gleich geblieben ist einzig das Standard-Abonnement mit Werbung. Das kostet den Nutzer 4,99 Euro im Monat.

Basis-Abo wird von Netflix gestrichen

Ebenfalls vermerkt: „Das Basis-Abo ist für neue oder zurückkehrende Mitglieder nicht mehr verfügbar. Wenn Sie aktuell das Basis-Abo nutzen, können Sie es noch so lange behalten, bis Ihr Abo geändert oder Ihr Konto gekündigt wird.“

Ein besonders ärgerlicher Punkt, war das Basis-Abo doch aufgrund seines recht günstigen Preises bei vielen Film- und Serienfans sehr beliebt. Es wird sich zeigen, wie die Kunden auf die neuen Preismodelle von Netflix reagieren. Klar ist aber auch, der Streaming-Gigant muss nun liefern.

Das sollte allerdings kein Problem werden: Steht doch am 16. Mai schon der erste Teil der dritten Staffel „Bridgerton“ auf dem Plan. Der zweite Teil der Staffel soll dann am 13. Juni folgen.