Netflix-Star Adam Brody: Kurz nach Start von „Nobody Wants This“ geht die Nachricht rum

Streamingdienst Netflix versorgt seine Fans schon seit Jahren mit einer breiten Palette an Filmen und Serien – von beliebten Klassikern bis hin zu packenden Neuerscheinungen. Während einige sich auf Altbewährtes stützen, fiebern andere den frischen Highlights entgegen. Aktuell sorgt vor allem „Nobody Wants This“ – mit Adam Brody in der Rolle eines unkonventionellen Rabbiners – für Gesprächsstoff,

Kurz nach dem Serien-Start machen bereits Neuigkeiten die Runde.

Netflix: Neue Serie mischt Streaming-Dienst auf

Wer bei „Nobody Wants This“ an die nächste romantische Kitsch-Serie denkt, liegt falsch. Stattdessen entführt Netflix die Zuschauer in die Welt von Joanne (Kristen Bell), einer freimütigen Sex-Podcasterin, und Rabbi Noah (Adam Brody). Zwischen den beiden entwickelt sich eine prickelnde Liebesgeschichte, die vor allem durch die Gegensätze der Charaktere für Spannung sorgt: Sie ist Agnostikerin, er der Religion tief verbunden.

Beide kämpfen darum, ihre gegensätzlichen Lebenswelten und die Herausforderungen durch ihre einmischenden Familien zu vereinen – ein Balanceakt, der direkt unter die Haut geht. Und die Zuschauer sind begeistert: Mit 15,9 Millionen Streams in kürzester Zeit lässt sich der Erfolg kaum übersehen!

Netflix: Fans reagieren deutlich

Auch im Netz ist die Begeisterung für die Serie spürbar. So lassen auf X die Reaktionen der Fans nicht lange auf sich warten. „Ich habe gerade die gesamte Serie beendet und möchte Folgendes sagen: Jeder sollte es schauen. Hoffentlich gibt es Staffel 2!“ oder „Ich bin gerade erst auf den ‚Nobody Wants This‘-Zug aufgesprungen, aber verdammt, ich habe es geliebt! Die Witze, die Handlung und die Chemie sind unübertroffen. Her mit Staffel 2“, so einige der Stimmen.

Und tatsächlich! Fans dürfen sich bereits auf eine Staffel einstellen. Die Verlängerung der Serie wurde von Bela Bajaria, Chief Content Officer von Netflix, auf der Bloomberg Screentime Konferenz in Los Angeles bekannt gegeben – nur rund zwei Wochen nach der Premiere der ersten Staffel am 26. September.

Das Branchenmagazin „Deadline“ bezeichnete „Nobody Wants This“ bereits als einen der erfolgreichsten Comedy-Starts in der Netflix-Geschichte. Scheint ganz so, als hätte der Streaming-Riese einen echten Hit gelandet!