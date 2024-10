„Titanic“: Reece Thompson sagte nur einen Satz – noch heute kassiert er dafür

Es ist einer der größten Filme aller Zeiten. Als „Titanic“ im Jahre 1997 in die Kinos kam, schaute die ganze Welt wie gebannt auf die Leinwände. Die Geschichte von Jack und Rose ließ niemanden kalt. Kaum ein Film kurbelte den Taschentuch-Verkauf so sehr an wie das Drama um das bekannteste Kreuzfahrtschiff der Welt.

Doch neben den großen Stars Kate Winslet und Leonardo DiCaprio waren noch etliche andere an der Mega-Produktion beteiligt. Viele von ihnen waren nur ganz kurz zu sehen, blieben den Millionen von Kinobesuchern wohl eher nicht in Erinnerung. Dennoch kassieren sie auch heute noch Geld für ihre wenigen Sekunden Kino-Ruhm.

„Titanic“-Schauspieler kassiert noch heute

So wie beispielsweise Reece Thompson. Der heute 35-Jährige war damals nur in drei Szenen zu sehen, sagte lediglich einen Satz, bevor er zusammen mit seiner Familie in den eisigen Fluten ertrank.

++ „Joker 2“: Kurz vor Kinostart gibt es unschöne Nachrichten für Fans ++

Doch das tragische Film-Ende, es sollte sich für den damals 5-Jährigen lohnen. Wie das Portal „Filmstarts“ berichtet, habe der junge Schauspieler neben dem Lohn für seine Arbeit noch eine zusätzliche Zahlung von 30.000 Dollar erhalten. Dazu kommen jährliche – sogenannte – Residualzahlungen. Diese fielen besonders in den Jahren hoch aus, in denen es neue Entwicklungen auf dem Heimkinomarkt gab, dazu brachten auch die Veranstaltungen zum 20. und 25. Jubiläum des Kino-Klassikers zusätzliche Einnahmen.

Besonders hoch waren diese aber nicht. Sollen sich die Einnahmen in den vergangenen Jahren eher zwischen 100 und 250 US-Dollar bewegt haben, wie „Filmstarts“ berichtet.

„Titanic“ war lange der erfolgreichste Film der Welt

Spannend: Derlei Zahlungen bekommen nur Schauspieler, die auch wirklich etwas sagen. Reine Hintergrundstatisten bekommen derlei Zuschüsse leider nicht.

„Titanic“ erschien im Jahr 1997. Bis zum Erscheinen von „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ war er der erfolgreichste Film aller Zeiten. Derzeit ist er bei Netflix und Disney Plus abrufbar.