„Joker 2“: Kurz vor Kinostart gibt es unschöne Nachrichten für Fans

Am 3. Oktober 2024 startet „Joker 2: Folie à Deux“ in den deutschen Kinos – ein Film, auf den zahlreiche Fans seit mittlerweile fünf Jahren hin fiebern. Die düster-realistische Neu-Interpretation des legendären Batman-Bösewichts wurde 2019 zum Mega-Hit, spielte weltweit über eine Milliarde US-Dollar ein (Platz 39 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten) und bescherte Joaquin Phoenix einen Oscar in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ (zehn weitere Nominierungen).

Kein Wunder, dass Regisseur Todd Phillips gedrängt wurde, eine Fortsetzung zu seinem Blockbuster zu inszenieren. Nach einem halben Jahrzehnt ist es nun so weit: „Joker 2“ kommt ins Kino – und die Erwartungshaltung ist entsprechend groß. Doch was die Fans kurz vor dem Starttermin zu hören bekommen, dürfte sie alles andere als glücklich stimmen…

„Joker 2: Folie à Deux“ bald im Kino

Die Voraussetzungen für den nächsten Hit sind eigentlich da: Phoenix kehrt als Arthur Fleck alias „Joker“ zurück – und bekommt Superstar Lady Gaga als Harley Quinn an die Seite gestellt. Einige Kritiker konnten den Mix aus düsterem Drama und Musical bereits vorab sehen und teilten ihre Meinungen im Netz. Und sagen wir so… begeisterte Jubelstürme hören sich anders an.

Im renommierten Branchenportal „RottenTomatoes“ werden die Rezensionen zahlreicher Filmkritiker gesammelt und in einen Prozentwert umgerechnet. Dieser sagt aus, wie viel Prozent der Kritiker einem Film mit 3 von 5 Punkten oder besser bewerteten.

Bei „Joker 2: Folie à Deux“ liegt der Wert wenige Tage vor Kinostart (Stand: 25. September) bei lediglich 63 Prozent. Heißt umgerechnet: 37 Prozent – mehr als jeder dritte Kritiker – konnte sich maximal zu einer durchschnittlichen 2.5-von-5-Wertung durchringen. Oder man strafte den Film sogar noch mehr ab. Unter anderem wird darauf hingewiesen, dass die Rolle von Lady Gaga deutlich kleiner ausfällt, als es das Marketing bisher vermuten ließ.

„Joker 2“ spaltet Filmkritiker

Einige Auszüge aus der internationalen Film-Presse, die den Fans bereits Sorgenfalten bescheren:

„‚Joker: Folie à Deux‘ singt auf jeden Fall ein anderes Lied als sein Vorgänger, aber es ist keine Zugabe, für die es sich lohnt, dazubleiben.“

„Es ist nicht so, als ob diese Version des Jokers an sich falsch wäre, aber sie ist uninteressant. Bitte lasst uns damit fertig sein.“

„Ein ausschweifendes Musical, das nicht an den Schwung seines Vorgängers heranreicht.“

„Während der ursprüngliche ‚Joker‘ eine atemberaubende Ausnahme bleibt – dieser seltene Blockbuster mit emotionalen Schattierungen, erwachsenen Themen und einem echten Sinn für Größe -, schafft es diese Fortsetzung nicht, auf dem Teppich zu bleiben.“

Dabei gilt es jedoch zu bedenken: Der erfolgreiche erste Teil spaltete die Fachpresse damals auch in zwei Lager. Von überschwänglichen Lobeshymnen, die zu insgesamt elf Oscar-Nominierungen führten – bis hin zu gnadenlosen Verrissen war alles mit dabei.