Mathieu Carrière blickt zurück – „Ich bereue nichts“

Er war der feinsinnige Schöngeist im europäischen Kino – und sorgte Jahre später als streitlustiger Dschungelcamper für Schlagzeilen. Am Samstag (2. August) wird Mathieu Carrière 75 Jahre alt und blickt auf ein Leben mit Glanz, Skandalen und späten Erkenntnissen zurück.

Seinen Geburtstag feiert er in seiner Wahlheimat Paris – mit Lebensgefährtin Colombe Pringle und ein paar engen Freunden. Was bleibt von einem Leben mit Höhen und Tiefen, zwischen Romy Schneider und RTL-Trash-TV?

„Ich bereue nichts“ – Mathieu Carrière über Vaterschaft, Rollen und Reue

Im Gespräch mit der „Bild“ sagt Mathieu Carrière: „Ich bin immer noch unternehmungslustig und fühle mich wohl als bunter Hund mit verschiedenen Doppelleben und Masken. Es geht mir meinem Alter entsprechend gut.“ Seine beiden Töchter Elena (28) und Alice (40) sind für ihn ein wichtiger Anker: „Ich bin stolz auf meine beiden sehr unterschiedlichen Töchter. Wir lachen und streiten und spielen, wenn wir uns sehen. Mit Elena arbeite ich gerade an meinen Erinnerungen.“

Auch auf seine Zeit im Dschungelcamp 2011 blickt er heute entspannt zurück: „Ich hatte danach bis zu zehn Millionen Klicks auf meiner Homepage. Zudem gab es eine hohe Gage. Trash-TV wird oft besser bezahlt als ein Auftritt in einem guten Theaterstück. Nach dem Dschungel leistete ich mir den Luxus, beides zu machen.“ Und trotz aller Umwege und Provokationen bleibt sein Fazit klar: „Je ne regrette rien – ich bereue nichts!“

Gesundheit, Rückzug und Zukunftspläne

In den vergangenen Jahren war Carrière kaum noch in Film oder Fernsehen zu sehen. Er erklärt: „Ich bin mittlerweile finanziell unabhängig und kann mir aussuchen, welche Rollen ich spielen möchte – oder eben auch nicht. Die Angebote kommen derzeit oft aus dem Trash-TV, was ich aber gar nicht schlimm finde. Vielleicht mache ich noch einmal etwas in dieser Richtung.“

Zudem hatte der Schauspieler zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die er inzwischen im Griff hat. Er lässt sich regelmäßig durchchecken und sagt: „Ich finde es ein Riesen-Glück, noch da zu sein. Jeder Tag, an dem ich aufwache, ist ein Geschenk.“ Mathieu Carrière hat mit Kinolegenden wie Marlon Brando und Romy Schneider gedreht, stand im Rampenlicht – und suchte später Aufmerksamkeit im Reality-TV. Heute steht für ihn nicht mehr der große Auftritt im Mittelpunkt, sondern ein gelassener Blick auf das Erlebte.

Er hat sich oft neu erfunden, Menschen begeistert – und manche vor den Kopf gestoßen. Doch am Ende bleibt für ihn die Dankbarkeit: „Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt, habe aber auch viel Mist gebaut. Ich habe für Dinge gekämpft, die ich in der Arbeit und im sozialen Raum für richtig halte. Dabei habe ich auch Menschen verletzt, was nicht immer gewollt war.“

