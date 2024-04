„The Witcher“: Serien-Aus offiziell – Netflix überbringt bittere Nachricht

Bittere Nachricht für Fans der Netflix-Serie „The Witcher“!

Erst im vergangenen Jahr mussten „Witcher“-Fans den Abschied von Hauptdarsteller Henry Cavill verkraften. Doch noch bevor die neue Staffel erscheint, hat Netflix jetzt offiziell das Serien-Aus verkündet – schon bald ist Schluss mit dem Fantasy-Hit.

„The Witcher“: Netflix verkündet Serien-Aus

„The Witcher“ basiert auf den Romanen des polnischen Autors Andrzej Sapkowski, die bereits als Vorlage für eine erfolgreiche Videospiel-Reihe dienten. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Hexer Geralt von Riva, der sich als Monsterjäger auf zahlreiche Abenteuer begibt. Dabei führt ihn das Schicksal zu der jungen Prinzessin Ciri – und zu seiner großen Liebe, der Zauberin Yennefer.

Die drei „Witcher“-Videospiele wurden zum Mega-Hit, verkauften sich weltweit mehr als 75 Millionen Mal. Daraufhin schnappte sich Netflix die Rechte an den Büchern und adaptiere Geralts Abenteuer als Serie, die erste Staffel erschien 2019. In die Hauptrolle schlüpfte „Man of Steel“-Star Henry Cavill, der sich selbst als massiver Fan der Reihe bezeichnete und in der Geralt-Rolle schnell zum Fanliebling wurde. Selbst die Zuschauer, die die Serie im weiteren Verlauf immer häufiger kritisierten, waren sich einig: Henry Cavill trägt „The Witcher“ komplett auf seinen Schultern.

Umso enttäuschter waren die Fans, als der 40-jährige Brite seinen Abschied nach der dritten „Witcher“-Staffel verkündete. Er bereitet sich nun auf die nächste schwertschwingende Rolle vor – Henry Cavill wird der Star in „Highlander“, einem Remake der kultigen 80er-Jahre-Reihe.

Die Geralt-Rolle in „The Witcher“ wird stattdessen ab Staffel 4 Liam Hemsworth („Die Tribute von Panem“) übernehmen, der jüngeren Bruder von „Thor“-Darsteller Chris Hemsworth. Doch noch bevor die erste Folge mit dem neuen Hauptdarsteller überhaupt erschienen ist, hat Netflix nun bereits offiziell das Serien-Aus für „The Witcher“ verkündet.

Nach Staffel 5 ist Schluss

Am Donnerstag (18. April) teilte der Streamingdienst mit, dass man mit der Produktion der vierten „Witcher“-Staffel begonnen habe – und gleich im Anschluss direkt die Arbeit an der fünften Staffel aufnehmen wolle. Doch nach Staffel 5 soll „The Witcher“ dann zu Ende sein.

Serienschöpferin Lauren Schmidt Hissrich freut sich auf eine „herausragende“ Besetzung und will die „Hexer“-Saga zu einem „epischen und überzeugenden“ Abschluss bringen. Die letzten beiden Staffeln sollen die drei Romane „Feuertage“, „Der Schwalbenturm“ und „Die Dame vom See“ adaptieren.

