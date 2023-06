Netflix: Mega Ankündigung zu „Squid Game“ bringt Fans zum Ausrasten – „Wird Zeit“

Die südkoreanische Netflix-Serie „Squid Game“ sprengte im Jahr 2021 sämtliche Rekorde. Die Figuren und Kostüme erreichen innerhalb kürzester Zeit Kultstatus. Mittlerweile gehört die Serie neben „Stranger Things“, „Haus des Geldes“, „Lucifer“ und „Bridgerton“ zu den erfolgreichsten Netflix-Produktionen aller Zeiten.

Es überrascht demnach nicht, dass die Fans der Netflix-Serie auf heißen Kohlen sitzen und gespannt auf die zweite Staffel warten. Einen offiziellen Sendetermin gibt es nämlich bis dato nicht. Auf Instagram und Facebook veröffentlicht der Streaming-Dienst jetzt aber einen Trailer zu „Squid Games“. Die Fans verstehen die Welt nicht mehr.

Netflix kündigt Start für „Squid Game: The Challenge“ an

Zur Erinnerung: Bei „Squid Game“ treten knapp 500 Menschen, die mit hohen Schulden am Rande ihrer Existenz stehen, in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an. Dabei geht es um ein unglaubliches Preisgeld von rund 33 Millionen Euro. Doch es gibt einen Haken: Wer verliert, scheidet nicht nur aus, sondern wird kaltblütig hingerichtet.

Mit diesem Konzept gelang den Produzenten ein Mega-Erfolg. Die Faszination war so groß, dass sie sich dachten: Wieso das Ganze nicht im realen Leben nachspielen? Natürlich ohne, dass jemand zu Schaden kommt, oder wie in der Serie getötet wird. So entstand die Idee für die Serie „Squid Game: The Challenge“, die ab November an den Start gehen soll.

Zuschauer sind verwirrt

Diese freudige Nachricht teilt Netflix Deutschland nun offiziell samt Trailer in den sozialen Netzwerken. Doch viele Fans der Serie sind im ersten Moment verwirrt, denn sie nehmen an, dass sie gerade den Trailer zur zweiten Staffel sehen. Die Kommentare sprechen für sich:

„Im ersten Moment dachte ich es ist ein Trailer für Staffel 2.“

„Wird Zeit. Hätte Netflix sonst schon lange gekündigt.“

„Bemüht euch lieber um Staffel 2, statt so etwas zu machen.“

