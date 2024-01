„Drive to survive“-Fans schauen ganz genau hin – Netflix macht es offiziell

„Drive to survive“ gehört mittlerweile für jeden Formel-1-Fan zur Saisonvorbereitung dazu wie die Wintertests in Bahrain für die Teams. Gespannt warten die Motorsport-Begeisterten auf die Veröffentlichung der sechsten Staffel.

Jetzt hat Netflix eine Ankündigung gemacht, die auch die Fans von „Drive to survive“ ganz genau unter die Lupe nehmen werden. Am 30. Januar startet eine neue Netflix-Serie – und die ist der Formel-1-Dokumentation ganz ähnlich.

„Drive to survive-Fans“ schauen genau hin – Netflix bringt neue Serie raus

Jedes Jahr warten die Fans der Formel 1 gespannt auf die neue Staffel von „Drive to survive“. Einen genauen Termin für den Start der Serie hat Netflix bislang noch nicht bekannt gegeben, in der Regel geht „Drive to survive“ aber immer ein bis zwei Wochen vor dem offiziellen Saisonstart online. In diesem Jahr würde das bedeuten, dass „Drive to survive“ in der Woche vom 19. Februar bis zum 25. Februar auf der Plattform hochgeladen wird.

Wer aber nicht so lange auf schnelle Autos warten kann, der bekommt von Netflix jetzt ein erstes Appetit-Häppchen präsentiert. Am 30. Januar startet die neue Netflix-Serie „NASCAR: Full Speed“. Im Stile von „Drive to survive“ nimmt sich der Streaminganbieter jetzt auch die US-Rennserie NASCAR vor.

„Exklusiven, umfassenden Zugang zu einer Reihe von Fahrern und Teams“

„Die neueste Sportserie von Netflix verfolgt die Playoffs und das Meisterschaftsrennen der NASCAR Cup Series 2023 und begleitet die Fahrer bei ihren Kämpfen auf der Rennstrecke, bei denen einer der traditionsreichsten Titel im Motorsport auf dem Spiel steht“, kündigt Netflix an.

Der Streamingdienst schreibt: „Die Serie bietet exklusiven, umfassenden Zugang zu einer Reihe von Fahrern und Teams, allen voran Ryan Blaney, William Byron, Ross Chastain, Denny Hamlin, Bubba Wallace, Kyle Larson, Christopher Bell, Joey Logano und Tyler Reddick, und bringt die Fans hinter die Kulissen – auf und abseits der Rennstrecke – während sie die physischen, mentalen und emotionalen Herausforderungen erforschen, die der Kampf um eine Meisterschaft auf der weltweit höchsten Ebene des Stockcar-Rennsports mit sich bringt.“