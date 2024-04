Netflix: Böses Spiel im April – ab dem 17. wird’s heftig

Es ist jeden Monat aufs Neue spannend: Mit welchen neuen Filmen, Serien oder auch Reality-Shows wird der Streaming-Gigant wohl gegen die Konkurrenz von Amazon Prime Video oder Disney Plus ins Feld ziehen? Auch im April könnte es wieder spannend werden.

Nachdem sich Disney Plus mit dem Konzertfilm von Taylor Swift ein echtes Highlight sichern konnte, versucht es Netflix im April mit royaler Unterstützung. So dürfen sich die Abonnenten unter anderem auf den Film „Scoop: Ein royales Interview“ freuen.

Netflix zeigt „Scoop“ und „Böses Spiel“

Scoop, was in der Mediensprache für Exklusivmeldung steht, gibt einen Einblick in die wahren Gegebenheiten, die dazu führten, dass sich Prinz Andrew vor der ganzen Welt blamierte. Der Film soll „Einblicke in die hartnäckigen Recherchen“ geben, die „schließlich zu Prinz Andrews skandalösem Newsnight-Interview der BBC führten“, heißt es von Netflix.

Doch damit nicht genug. Für Reality-Fans wartet Mitte April ein echtes Highlight. Veröffentlicht Netflix doch am 17. April 2024 die erste Staffel der französischen Show „Böses Spiel“. Worum geht es?

++ Taylor Swift: Hiobsbotschaft für Gelsenkirchen? Jetzt kommt Licht ins Dunkel ++

„13 Mitwirkende fangen in diesem unvorhersehbaren Strategie- und Überlebenskampf bei Null an und kämpfen um einen Platz in einer Luxusvilla und 150.000 Euro“, heißt es von Netflix. Klingt spannend. Doch damit nicht genug.

Bonnie Strange bei Netflix

Ab dem 23. April zeigt Netflix auch Action-Reality aus deutscher Feder. In „Fight for Paradise: Wem kannst du trauen“ werden die Teilnehmer Teil eines Sozialexperimentes und müssen sich aus einem spärlichen Camp in eine luxuriöse Villa kämpfen. Am Ende gibt es 100.000 Euro zu gewinnen. Moderiert wird die Show von Model Bonnie Strange.

Es sind also mal wieder sehr gute Nachrichten, nachdem einigen Netflix-Abonnenten zum Ende des vergangenen Monats das Lachen kräftig vergangen war. Wie es dazu kommen konnte, kannst du hier nachlesen.