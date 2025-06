Paramount+ hebt Preise an und führt neues Abo-Modell ein

Streamingdienste sind aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken. Ob Filme, Serien oder exklusive Originalinhalte – sie bieten mittlerweile für jeden Geschmack etwas an. Dabei kämpfen Anbieter wie Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video um Abonnenten, während neue Spieler versuchen, sich einen Platz auf dem Markt zu sichern.

Einer dieser Anbieter ist Paramount+, der in Deutschland noch nicht dieselbe Bekanntheit erreicht hat wie seine etablierten Konkurrenten. Doch mit neuen Abo-Modellen und Preisanpassungen möchte Paramount+ jetzt aufholen und dabei seine attraktive Position als kostengünstigere Alternative aufrechterhalten.

Neue Preisanpassungen bei Paramount+

Paramount+ hat kürzlich ein neues, werbefinanziertes Abonnement in Deutschland eingeführt. Für 5,99 Euro im Monat erlaubt dieses Modell den vollständigen Zugriff auf alle Serien und Filme des Dienstes. Die Nutzer müssen dabei aber mit Werbeunterbrechungen rechnen. Anders als beim Konkurrenzmodell von Netflix hat das Werbeabo bei Paramount+ keine inhaltlichen Einschränkungen, was es für Kunden attraktiver machen könnte, die auf ein günstiges Angebot setzen wollen.

Neben der Einführung des Werbeabos nimmt Paramount+ auch Veränderungen an seinem bisherigen Preisgefüge vor. Das beliebte „Standard“-Abo kostet ab sofort für Neukunden 9,99 Euro pro Monat, nachdem es zuvor 7,99 Euro kostete. Bestandskunden bleiben von dieser Erhöhung zunächst verschont. Das „Premium“-Abo bleibt konstant bei einem Monatspreis von 12,99 Euro.

Allerdings bleiben zukünftige Preisänderungen hier ungewiss. Paramount+ signalisiert mit diesen Anpassungen sowohl eine Fokussierung auf den wachsenden Markt werbefinanzierter Abos als auch den Wunsch, langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Unterschiede der Abos von Paramount+

Die verschiedenen Abomodelle von Paramount+ bieten Nutzern unterschiedliche Vorteile. Im „Standard“-Abo können Inhalte in Full-HD gestreamt werden, bis zu zwei Geräte können gleichzeitig genutzt werden. Das „Premium“-Abo bietet das Streaming in 4K-Qualität und ermöglicht die Nutzung auf bis zu vier Geräten gleichzeitig. Das neue Werbeabo beschränkt sich auf Streaming in Full-HD und erlaubt keine parallele Nutzung auf mehreren Geräten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.