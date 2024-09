Telekom haut einen raus – doch nicht jeder Kunde profitiert

Wer bei der Telekom Kunde eines Mobilfunk-Tarifes ist, der kann sich meist über jede Menge Datenvolumen freuen. Die Tarife des Telekommunikationsriesen überzeugen nicht nur durch die Netzqualität, sondern auch durch den Umfang des Datenvolumens. Und diese Entwicklung soll sich von nun an noch verstärken, denn: Die Telekom verdoppelt das Datenvolumen in neuen Tarifen.

Diese Änderung soll ab dem 1. Oktober in Kraft treten. Zusätzlich dazu gibt es auch eine Streaming-Option, bei der sogar noch mehr Geld gespart werden kann. Eigentlich sind das richtig gute Änderungen. Doch nicht alle werden davon profitieren.

Diese Ankündigung dürfte alle Kunden unter 28 Jahren freuen. Die Telekom führt zum 1. Oktober 2024 neue Mobilfunktarife für die junge Zielgruppe ein und verdoppelt im MagentaMobil Young das monatliche Datenvolumen. Im Klartext heißt das: Im MagentaMobil S Young gibt es dann 40 GB, im MagentaMobil M Young 80 GB und im MagentaMobil L Young ganze 160 GB. Außerdem reduziert sich für alle, die einen dieser Young Tarife neu abschließen, der monatliche Grundpreis für die ersten zwölf Monate.

Doch damit nicht genug. Zusätzlich wird eine Streaming-Option angeboten. „Wer eine Telekom-Mobilfunk-Streaming-Option zu seinem Tarif hinzufügt oder ein bereits bestehendes Abo der teilnehmenden Streaming-Partner mitbringt, kann sich auf zusätzliche 50 Prozent mehr Datenvolumen freuen“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Mit dem neuen Young-Streaming-Vorteil steigt das mobile Datenvolumen in den Tarifen also noch einmal kräftig an.

Bei Abschluss des Streaming-Vorteils gibt es für junge Menschen also 50 Prozent mehr Datenvolumen. Das bedeutet im Einzelnen: Der MagentaMobil S Young enthält mit gebuchter Streaming-Option ab dem 1. Oktober 60 GB Datenvolumen (40 + 20 GB) zum Preis von 19,95 Euro monatlich. In der Tarifvariante M gibt es 120 GB (80 + 40 GB) für 29,95 Euro monatlich und in der Tarifvariante L 240 GB (160 + 80 GB) für 39,95 Euro/Monat.

Das Angebot an Streaming-Optionen umfasst derzeit die Partner Apple TV+, Disney+, Netflix, Paramount+ und Spotify. Die gebuchten Streaming-Optionen können monatlich flexibel gewechselt und an das Nutzungsverhalten angepasst werden.

In den Genuss kommen allerdings nur Telekom-Kunden unter 28 Jahren. Und wie immer bei der Telekom gilt: Alle Preise sind Aktionspreise und gelten für die ersten 12 Monate. Ab dem 13. Monat steigt der monatliche Grundpreis in allen Tarifvarianten um 10 Euro.