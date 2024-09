Vodafone stellt Tarife um – ahnungslose Kunden tappen in die Falle

Der Telekommunikations-Gigant Vodafone steht massiv unter Druck. Durch den Wegfall des sogenannten Nebenkostenprivilegs hat der Konzern in den vergangenen Monaten Hunderttausende Kabel-TV-Kunden verloren (hier die Einzelheiten). Und auch beim Kerngeschäft, dem Mobilfunk, wachsen Telekom & Co. erheblich schneller als der rote Riese.

Um das Ruder herumzureißen, schraubt Vodafone jetzt kräftig an seinen Tarifen und Konditionen im Mobilfunk-Bereich. Im Mai wurden bereits die Prepaid-Tarife aufgemöbelt. Jetzt sind die GigaMobil-Verträge an der Reihe. Doch Vorsicht: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Kunden laufen Gefahr, durch die neuen Tarife Vorteile zu verlieren oder sich sogar schlechter zu stellen.

Vodafone möbelt Mobilfunk-Tarife auf

Auf den ersten Blick machen die Tarif-Anpassungen einen guten Eindruck. So erhöht sich bei gleich bleibenden Preisen durchweg das Datenvolumen: Im kleinsten Tarif GigaMobil XS von 5 auf 7 GB, bei den Tarifen S und M gibt es in etwa eine Verdoppelung auf 25 und 50, bei der L-Variante geht es sogar steil nach oben von 50 auf 280 GB.

Doch Kunden sollten gleich drei Dinge beachten, um nicht in eine Falle zu tappen. Erst einmal ist die Daten-Verdoppelung keine komplette Neuigkeit, sondern sie war auch bisher schon Teil von Aktionsangeboten. Viele Kunden kommen also längst in den Genuss des Daten-Bonus. Zweiter Aspekt: Kunden erhalten die neuen Daten-Geschenke nicht automatisch. Sie müssen ihre bestehenden Verträge aktiv umstellen.

Neuer Vertrag sollte wohlüberlegt sein

Und damit wären wir dann auch beim dritten Punkt: Wer seinen bisherigen Vertrag schon vor Jahren abgeschlossen hat, dürfte die 24-monatige Mindestvertragslaufzeit hinter sich haben und genießt nun ein monatliches Kündigungsrecht. Wer jedoch seinen Vertrag jetzt auf die neuen Konditionen umstellt, bindet sich erneut für 24 Monate. Eine Konsequenz, die vielen ahnungslosen Kunden gar nicht bewusst ist und somit wohlüberlegt sein sollte.

Und dann gibt sogar noch eine Kundengruppe, die sich mit den neuen Tarifen tatsächlich schlechter stellen würde. Es geht um die Young-Tarife für Vodafone-Kunden unter 28 Jahren. Und zwar war der beliebte Tarif „GigaMobil Young S“ bisher mit regulär 30 GB Datenvolumen und 30 GB Aktionsbonus ausgestattet. Die neue Tarif-Variante hingegen kommt mit 50 GB, als 10 GB weniger, daher.

Unter’m Strich ist festzuhalten: Vodafone müht sich redlich, bestehende Kunden zu binden und neue hinzuzugewinnen. Doch für beide Gruppen lohnt es sich, genau hinzuschauen, bevor man sich bindet oder einen älteren Tarif auf die neue Variante umstellt.