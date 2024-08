Vodafone: Jetzt ist es offiziell – Kunden treffen knallharte Entscheidung!

Vier Jahrzehnte lang war Fernsehen für Millionen von Mietern eine Selbstverständlichkeit, schließlich war der Fernsehanschluss in der Miete enthalten. Rund 12 Millionen Haushalte in Deutschland haben ihren Fernsehanschluss über die Miete bezahlt. Seit dem 1. Juli ist damit Schluss. Seitdem müssen Mieter eigene Wege gehen und zum Beispiel einen neuen Vertrag bei Telekom, Vodafone und Co. abschließen oder freiwillig einer gesonderten Vereinbarung mit dem Vermieter zustimmen.

Von den rund 17 Millionen Haushalten in Deutschland, die über mindestens ein Fernsehgerät mit Kabelempfang verfügen, sind laut einer Umfrage der „AGF Videoforschung“ potenziell rund zwei Drittel betroffen, da sie zur Miete wohnen. Davon profitiert nun vor allem die Telekom – und eher weniger Vodafone!

Vodafone: Kunden wandern zur Konkurrenz ab

Die Deutsche Telekom ist im Aufwind! Nach dem Ende des Nebenkostenprivilegs, bei dem Mieter ihren TV-Anschluss über die Betriebskosten bezahlen mussten und Kabelnetzbetreiber wie Vodafone einen großen Vorteil hatten, profitiert nun die Konkurrenz des Düsseldorfer Unternehmens. Nach Abzug von Kündigungen habe Magenta TV im zweiten Quartal 114.000 Kunden hinzugewonnen, teilte das Unternehmen in Bonn mit. Insgesamt sind es nun rund 4,5 Millionen.

+++ Telekom verkündet selbst die bittere Nachricht: Kunden zahlen kräftig drauf +++

Im Vergleich zum Jahresbeginn wächst die Kundenzahl der Telekom damit rasant. Im Jahresauftaktquartal hatte der Nettozuwachs nur 73.000 Kunden betragen – im aktuellen Quartal sind es rund 40.000 mehr! Weniger Grund zur Freude dürfte es nach der Gesetzesänderung bei Vodafone gegeben haben. Durch den eingeschränkten Wettbewerb im TV-Markt hatte Vodafone bisher ein leichtes Spiel. Rund 8,5 Millionen Kunden mussten bisher aufgrund von Sammelverträgen für ihren TV-Anschluss bei Vodafone zahlen – ob sie wollten oder nicht.

Werbeausgaben lohnen sich

Nicht nur der Wegfall des Nebenkostenprivilegs hat zu diesen aus Sicht der Telekom erfreulichen Zahlen geführt. Zur Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr und zu anderen Anlässen hat die Telekom massiv in Werbung investiert, um das Geschäft anzukurbeln. Das hat sich offenbar ausgezahlt!

Das könnte dich auch interessieren:

Vodafone hat durch die Gesetzesänderung rund 1,3 Millionen Kunden verloren. Im Sommerquartal dürften noch einmal erhebliche Verluste hinzukommen. Bitter! (mit dpa)