Telekom verkündet selbst die bittere Nachricht: Kunden zahlen kräftig drauf

Die Zeiten, in denen Nachrichten per Post versandt und Gespräche in persona stattfinden mussten, sind schon lange vorbei, denn in den vergangenen Jahrhunderten entwickelten sich erste Tonübertragungen mit riesigen Apparaten schließlich zur Telefonie. Wer seit Anbeginn der Zeiten einen Festnetzanschluss hatte, um telefonieren zu können, der musste dabei zwangsläufig auf die Telekom zurückgreifen.

+++ Vodafone kann es nicht mehr leugnen – Kunden laufen in Scharen davon +++

„Um dennoch einen Wettbewerb beim Telefonieren zu erzeugen, setze der deutsche Regulierer auf ein Verfahren, das man als Call by Call bezeichnete“, heißt es dazu in einem Bericht von „inside-digital“. Doch nun scheint es so, als würde eine ganze Ära zu Ende gehen. Was das für Kunden bedeutet?

Telekom-Kunden müssen handeln

Heutzutage kann man es sich kaum noch vorstellen, denn inzwischen kann man seine Liebsten immer und überall binnen weniger Klicks anrufen oder Textnachrichten versenden. Doch früher musste man sich gut überlegen, wen man anruft, denn Telefonieren war vor allem eins: ziemlich teuer. Mit Call by Call sollten Kunden vor jedem Telefonat mittels einer fünfstelligen Ziffer auswählen, welchen Anbieter sie für ihr Telefonat nutzen wollen. Anschließend wurde entsprechend über die Rechnung der Telekom oder eine eigene Rechnung des Anbieters abgerechnet. Dadurch sollten Kunden für ihre Anrufe möglichst günstiger wegkommen.

+++ Telekom: Dubiose Schreiben im Briefkasten – du solltest sofort reagieren +++

Aus Wettbewerbsgründen muss die Telekom Call by Call zwar nicht mehr anbieten, die Netzbetreiber-Vorauswahl existierte jedoch bis heute. Ende 2024 soll sich dies jedoch nun endgültig ändern. „Anschlusskunden der Telekom telefonieren in Zukunft dann ausschließlich zu den jeweiligen Konditionen des Telekom-Tarifes“, heißt es in einer Telekom-Pressemitteilung. Doch was bedeutet das für Kunden? „Für Call-by-Call-Nutzer besteht Handlungsbedarf, sofern die Voreinstellung auf andere Netzbetreiber fest im Endgerät einprogrammiert ist, beispielsweise in der Telefonanlage“, erklärt die Telekom weiter. Um Anfang 2025 weiter telefonieren zu können, müssen diese Einstellungen in den kommenden Monaten von Kundenseite angepasst werden.

Weitere Themen:

Weitere Konsequenzen dieser Umstellung? Kunden, die nach wie vor auf Call by Call zurückgegriffen haben, müssen künftig wohl tiefer in die Tasche greifen. Besonders Telefonate ins Ausland waren nämlich mit dieser Möglichkeit bislang unschlagbar günstig. Während Call-by-Call-Nutzer beispielsweise für ein Gespräch nach Thailand nur zwei Cent pro Minute gezahlt haben, kostet dieses künftig 99 Cent. Wie die Kunden auf diese Änderung letztendlich reagieren, bleibt zunächst abzuwarten.