Vodafone stellt viele TV-Sender ein – diese Kunden schauen dann in die Röhre

Schlechte Nachricht für Vodafone-Kunden: Zahlreiche TV-Sender werden demnächst eingestellt. Hunderttausende müssen sich bald umstellen, sonst können sie nicht mehr fernsehen. Ein neuer Receiver muss her. Denn Vodafone stellt nur bestimmte Kanäle ab, die noch immer von einigen Kunden genutzt werden.

Vodafone stellt TV-Sender ein

Ab dem 7. Januar 2025 ist es soweit. Dann wird Vodafone viele SD-Kanäle für immer abstellen. Wer keinen HD-fähigen Fernseher hat, schaut dann sprichwörtlich in die Röhre. Das hat Vodafone auf der Tech-Messe IFA angekündigt.

So sind dann zum Beispiel „Das Erste“ und die dritten Programme dran, wie „PC Welt“ berichtet. Zeitgleich wird auch die ARD die SD-Kanäle per Satellit einstellen. Ab dann sind die betroffenen Sender nur noch in HD-Qualität verfügbar.

Vodafone-Kunden brauchen neuen Receiver

Die Mehrzahl der Kunden empfangen bereits HD-Sender, viele wollen sich mit der geringeren Auflösung gar nicht mehr herumschlagen. Doch laut Vodafone sehen sich etwa zwei Prozent noch ausschließlich SD-Sender an. Und die müssen dann ab Anfang nächsten Jahres gezwungenermaßen damit aufhören. Von den insgesamt 11 Millionen Kunden sind das immerhin noch etwa 220.000.

TV-Receiver, die nur SD-Kanäle anbieten wie etwa „Kabel Deutschland“ oder „Unitymedia“ und die älter als 12 Jahre sind, werden ab Januar 2025 nicht mehr unterstützt und müssen gegen HD-fähige ausgetauscht werden. Grundsätzlich sollten alle neuen Geräte kompatibel sein.

Die Abschaffung der SD-Kanäle könnte allerdings auch Vorteil bieten. So könnten die freigewordenen Sendeplätze für neue Platz schaffen oder Vodafone könnte stattdessen bessere Datenraten für die Internetkunden anbieten. Zudem sind HD-Übertragungen effizienter als die von SD-Sendern, verbrauchen weniger Energie und sind daher umweltfreundlich.