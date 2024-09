Telekom: Kunden bekommen plötzlich E-Mail – jetzt bloß die Ruhe bewahren

Nirgendwo ist man mehr sicher! Das Internet bietet uns heutzutage zwar jede Menge Möglichkeiten, Dinge bequem von zuhause aus zu erledigen. Viele nutzen dafür ihren Internet-Anschluss der Telekom. Doch genau dort lauern auch Gefahren.

So erhalten in letzter Zeit viele Telekom-Kunden Nachrichten per E-Mail, mit denen sie nicht gerechnet haben. Dahinter steckt eine Betrugsmasche.

Telekom: Kunden werden von Rechnungen überrascht

Viele Telekom-Kunden ereilte in den letzten Tagen das gleiche Schicksal: Sie hatten angebliche Nachrichten des Telekommunikationsanbieters im E-Mail-Postfach, die ihnen einen regelrechten Schock versetzten.

Unter dem Betreff „Ihre Telekom Festnetz-Rechnung August 2024“ werden die Empfänger nämlich dazu aufgefordert, ihre Rechnung in Höhe von 425,83 Euro zu bezahlen. Vorher sollen die Kunden die Rechnung allerdings überprüfen und dafür auf die angehängte Datei klicken. Bei so einer hohen Rechnungssumme liegt der Klick auf die Kontroll-Rechnung nahe – doch genau dadurch gehen die Telekom-Kunden Betrügern ins Netz.

Telekom: Verbraucherzentrale warnt Kunden

Wie die Verbraucherzentrale erklärt, handelt es sich bei der E-Mail um eine neue Betrugsmasche. Die Betrüger versuchen in der Regel, persönliche Daten abzugreifen und so bestenfalls in Bank-Accounts oder Ähnliches reinzukommen. Telekom-Kunden sollten die Rechnungs-Datei deshalb auf gar keinen Fall öffnen.

Auch, wenn die Absende-Adresse der E-Mail seriös erscheint, sollte der folgende Hinweis in der Mail stutzig machen: „Aufgrund einiger Probleme mussten wir die Art der Rechnungszustellung ändern.“ Laut Verbraucherzentrale ist der „unbegründete Wechsel bei der Art der Rechnungszustellung“ ein Hinweis auf den Fake. Zudem zeigte die Überprüfung des Links keinen Zusammenhang mit der Telekom. Kunden, die eine Zahlungsaufforderung via E-Mail bekommen, sollten diese ungelesen löschen oder in den Spam-Ordner verschieben – und auf gar keinen Fall bezahlen!