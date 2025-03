Sparkasse, Volksbank & Co. in Essen: Gefahr am Geldautomat – das müssen Kunden jetzt wissen

Kunden der Sparkasse, Volksbank & Co. in Essen müssen momentan höllisch aufpassen, denn es geht ein neuer Betrug herum. Auch am Freitag (28. Februar) wurde ein 27-Jähriger durch diese neue Betrugsmasche am Geldautomaten bestohlen.

Der 27-jährige Mann betrat am Freitag gegen 13:45 eine Bankfiliale an der Altenessener Straße in Essen. Wie üblich gab er seine Pin ein, um Geld abzuholen, jedoch gab der Bankautomat kein Bargeld aus. Der Mann untersuchte den Automaten, aber abgesehen von einer grauen Vorrichtung am Automaten fiel ihm nichts Auffälliges auf.

Sparkasse, Volksbank & Co. in Essen: über 20 gemeldete Fälle

Ohne Bargeld verließ er die Bankfiliale und berichtete seiner Ehefrau, die draußen wartete, von dem Vorfall. Danach betrat der 27-Jährige wieder die Filiale, um es erneut zu probieren. In der Filiale der Bank begegnete er dann plötzlich einem Unbekannten, der ihm erklärte, dass der Automat anscheinend defekt sei. Der unbekannte Mann steckte sich schnell etwas in seine Tasche und verließ zügig die Bank.

Da die Situation dem Mann aus Essen seltsam vorkam, informierte er sofort die Bank und die Polizei. Und tatsächlich wurde der Mann Opfer einer Betrugsmasche, wie die Polizei ihn aufklären konnte. Alleine in Essen haben in letzter Zeit schon über 20 Kunden der Sparkasse, Volksbank und Co. diese Betrugsmasche bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Bei dem sogenannten „Cash Trapping“ („Bargeld abfangen“) bringt ein Betrüger am Geldautomaten eine Verblendung am Ausgabefach an, damit dieses sich nicht mehr öffnet. Damit die Scheine nicht eingezogen werden, ist an der Innenseite der Verblendung eine Klebefolie angebracht. Für Kunden der Sparkasse, Volksbank & Co. wirkt es dadurch so, als sei der Geldautomat defekt.

Polizei warnt vor „Cash Trapping“

Sobald die Kunden die Bankfiliale verlassen haben, schlägt der Täter zu. Er kann dann die angebrachte Blende entfernen und das „abgefangene“ Geld ganz einfach mitnehmen. Aufgrund der Häufigkeit der Vorfälle des „Cash Trapping“ warnt die Polizei Essen momentan alle Kunden der Sparkasse, Volksbank & Co. vor dieser Betrugsmasche.

Momentan sucht die Polizei Essen nach dem Unbekannten, den der Mann in der Bankfiliale getroffen hat. Laut Zeugenaussagen wird er auf 50 bis 60 Jahre geschätzt, er hat braune Haare und einen Vollbart und trug zum potenziellen Tatzeitpunkt eine hellbraune Jacke. Die Polizei Essen bittet, sich bei Hinweisen zu dem unbekannten Mann bei Ihnen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweisen.essen@polizei.nrw.de zu melden.