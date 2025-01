Netflix-Ärger für die Abonnenten: Es ist nur noch eine Frage der Zeit

Für Serienfans ist „Netflix“ trotz gewachsener Konkurrenz durch Portale wie Amazon Prime oder Disney Plus noch immer das Nonplusultra. Serien wie „Squid Game“ oder „Nobody Wants This“ werden von Millionen Menschen geschaut. Auch die neue Show von Meghan Markle soll bei Netflix ihre Premiere feiern. Der Streaminggigant wächst und wächst.

Im vierten Quartal des vergangenen Jahres gewann Netflix knapp 19 Millionen Kunden dazu, ein absoluter Rekord. Nicht einmal in der Coronazeit konnte der Streamingriese derartige Zahlen vorweisen. Und so frohlocken die Verantwortlichen und die Anleger.

Netflix übertrifft eigene Erwartungen

„Im vierten Quartal haben wir unsere hohen Erwartungen übertroffen: Die zweite Staffel von ‘Squid Game’ ist auf dem besten Weg, eine unserer meistgesehenen Originals zu werden, ‘Carry-On’ hat es in Top 10 aller Filme geschafft, der Kampf Jake Paul gegen Mike Tyson wurde zum meistgestreamten Sportereignis aller Zeiten und am ersten Weihnachtsfeiertag haben wir die beiden meistgestreamten NFL-Spiele der Geschichte übertragen“, heißt es in einer Nachricht von Netflix.

Doch was bedeutet das für die Abonnentinnen und Abonnenten? Nichts gutes, wenn man in die USA, Kanada, Portugal und Argentinien schaut. Dort, so Netflix, wolle man die Preise erhöhen. Für die Kunden in Deutschland ist das meist kein gutes Zeichen. Sind Preiserhöhungen in anderen Ländern gerne auch mal Vorboten für das, was uns in Deutschland bevorsteht. Meist jedoch, so „DWDL“ kommen diese aber mit einiger Zeit Verzögerung.

Steigen die Netflix-Preise in Deutschland?

Spannend dürfte es dennoch werden. Liegen die Preise doch derzeit zwischen 4,99 und 19,99 Euro pro Monat, je nachdem für welches Abo-Modell man sich entschieden hat.

Dafür dürfen sich die Fans aber auch über allerlei Hochkaräter freuen. Die zweite Staffel „Squid Game“ wird noch zu Ende gebracht. Dazu warten die „Wednesday“-Fans sehnlichst auf neue Folgen. Zudem dürfen sich Serien-Freunde auf das Finale der Erfolgsserie „You – Du wirst mich lieben“ freuen.