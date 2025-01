Netflix: Mega-Hit-Serie kehrt zurück – das Netz dreht durch

Die Stunden sind gezählt, die Vorfreude steigt: Am 23. Januar lässt Netflix einige Fanträume wahr werden und startet mit Staffel 2 einer Serie, die zu den erfolgreichsten überhaupt bei dem Streaming-Anbieter gehört. Die Rede ist von „Night Agent“.

Im Netz drehen eingefleischte Fans bereits vor dem Starttermin durch.

Netflix: Hit-Serie kehrt zurück

Fast zwei Jahre ist es nun her, dass Peter Sutherland (gespielt von Gabriel Basso) in der Netflix-Agenten-Serie eine Verschwörung aufgeklärt hat.

Im Jahr 2023 avancierte „The Night Agent“ zu einem echten Überraschungshit und befindet sich derzeit auf Platz 7 der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serien, die es jemals gab. Die erste Staffel wurde fast 100 Millionen Mal innerhalb der ersten 91 Tage geschaut.

Nun müssen sich die Serienfans nicht mehr lange in Geduld üben, denn es geht in die zweite Staffel-Runde.

Netflix-Hit „Night Agent“: Fans drehen durch

Einige Kommentare bei Instagram zeigen, wie die Zuschauer schon jetzt ausflippen:

„Yessssssssssssssss“

„Ich bin sowas von bereit“

„Wundervoll“

„Ich kann es kaum abwarten“

„Yeahhhhhhhhhh“

„Die erste Staffel von „Der Nachtagent“ war für mich sehr, sehr einzigartig. Ich warte auf dich, Gabriel, für die zweite Staffel“

„Wir sollen wenigstens 5 Staffeln“

„Großartige Serie“

„Ich zähle die Tage, bis Staffel 2 kommt“

Und darum geht es im „Night Agent“-Nachfolger:

In der Final-Folge von Staffel 1 erhält Peter ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann, und begibt sich auf eine neue unbekannte Mission. Im Trailer zu Staffel 2 ist bereits zu sehen, dass Peter in Thailand untertauchen muss und nicht mehr weiß, wem er noch vertrauen kann. Action, Spannung – all das ist auch in der zweiten Staffel wieder vereint.

Ob „The Night Agent“ an die Erfolge der ersten Staffel anknüpfen kann, wird sich aber erst noch zeigen.

Das sind laut „Moviepilot“ die erfolgreichsten Serien bei Netflix:

Platz 1: Wednesday

Platz 2: Stranger Things Staffel 4

Platz 3: Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer

Platz 4: Bridgerton Staffel 1

Platz 5: Das Damengambit

Platz 6: Bridgerton Staffel 3

Platz 7: The Night Agent Staffel 1

Platz 8: In weniger Schuld I

Platz 9: Stranger Things Staffel 3

Platz 10: Bridgerton Staffel 2