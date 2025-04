Paukenschlag bei Netflix: Kaulitz-Fans müssen aufhorchen

„Kaulitz & Kaulitz“ kehren zurück!

Die Reality-Serie erklomm im Sommer 2024 die Netflix-Charts. Dabei wickelten Bill und Tom mit Humor, Charme und ihrer ungefilterten Art jeden um den Finger. Jetzt haben Fans Grund zur Freude!

Netflix: 2. Staffel von „Kaulitz & Kaulitz“ im Anmarsch

Die zweite Staffel ist nun offiziell im Anmarsch. Am 17. Juni veröffentlicht Netflix die erste Folge. Dabei entführen die Kaulitz-Zwillinge uns erneut in ihren glamourösen Alltag zwischen Hollywood und Deutschland. Dass die Tokio Hotel-Stars mehr als nur Partys und Musik bieten, ist gewiss.

In den neuen Folgen ziehen „dunkle Wolken im Paradies“ auf. Liebeskummer, Geschwisterzoff und sogar ein Wasserschaden treiben die Brüder an den Rand des Wahnsinns! Die erste Staffel war ein Hit, kletterte in den Netflix-Charts ganz nach oben. Die Mischung aus frechem Humor und Familienchaos kam an.

Die Serie wurde sogar für den Deutschen Fernsehpreis nominiert, musste sich jedoch knapp geschlagen geben.

Netflix zeigt neue Folgen von „Kaulitz & Kaulitz“ ab dem 17. Juni.