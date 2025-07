Beste Filme bei Disney Plus: Das sind die krassesten Highlights des Streamingdienstes

Die Streamingdienste Netflix und Amazon Prime gehören längst zum Standard-Programm. Aber auch Disney Plus hat so einige Filme im Programm, die es mittlerweile wert sind, ein Abo abzuschließen. Manche werden es wissen: Der ein oder andere Film ist aus der Mediathek von Netflix und Amazon heimlich zu Disney Plus übergelaufen. Disney will die Lizenzen der eigenen Filme schließlich selbst nutzen. Aber welche besten Filme hat Disney Plus eigentlich zu bieten?

Disney ist für süße Animationsfilme, lustige Kinderfilme und große Franchise bekannt – Marvel und Star Wars sind alleine schon Gründe, aus denen man unbedingt mal durch das Angebot von Disney Plus zappen sollte. Aber welche besten Fantasy und Science-Fiction-Filme hat Disney Plus zu bieten? Und welche sind die aktuell besten Filme bei Disney Plus? Das erfährst du hier.

Top 10 beste Disney Plus Filme:

Anders als Amazon Prime und Netflix ist Disney Plus bei den Eigenproduktionen noch nicht so weit fortgeschritten. Das liegt jedoch daran, dass es die Produktionsfirmen hinter Disney schon wesentlich länger gibt als den Streamingdienst selbst. Dafür hat Disney die waschechten Klassiker. Jeder kennt die alten Disney Filme aus der Kindheit, die es selbstverständlich auch beim Streamingdienst zu schauen gibt. Doch auch Disney Plus hatte über die Zeit einige der besten Filme in Entwicklung, die bei Kritikern auf Rotten Tomatoes und IMDb gut angekommen sind. Bei den Top 10 besten Disney Plus Filmen orientieren wir uns zudem an Auszeichnungen und Preisverleihungen.

Platz 10: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

In ferner Vergangenheit wurde die Organisation der Zehn Ringe gegründet, nachdem ihr Anführer in den Besitz von zehn mystischen Waffen gekommen ist. In der Gegenwart wird sein Sohn Shang-Chi von den Rivalen der Zehn Ringe angegriffen – ein Kampf um Leben und Tod beginnt. Bei den Kritikern auf Rotten Tomatoes konnte der Film 92 Prozent erzielen.

Platz 9: Rot (2022)

In „Rot“ verwandelt sich das 13-jährige Mädchen Meilin Lee in einen roten Panda, sobald sie starke Emotionen empfindet. Die Fähigkeit nutzt sie, um ihrem Teenager-Willen nachzugehen, was ihrer fürsorglichen Mutter aber gar nicht passt. „Rot“ erzielte eine Rotten Tomatoes Wertung von 95 Prozent und eine Oscar-Nominierung in der Kategorie „Bester Animationsfilm“.

Platz 8: Luca (2020)

Der Animationsfilm „Luca“ erzählt die Geschichte eines Wasserwesens, das sich in einen Jungen verwandelt, um unter die faszinierenden Menschen an der italienischen Riviera zu kommen. Gemeinsam mit seinem neuen besten Freund erlebt er einen wunderschönen Sommer, muss sein Geheimnis aber um jeden Preis hüten. Bei IMDb hat der Film 7.4 Sterne.

Platz 7: The Banshees of Inisherin (2023)

Einer der besten Filme bei Disney Plus ist „The Banshees of Inisherin“, eine ergreifende Tragikomödie. Sie erzählt die Geschichte von der lebenslangen Freundschaft zwischen zwei irischen Männern. Neben zahlreichen Nominierungen konnte der Film drei Golden Globes gewinnen und erhielt von Kritikern bei Rotten Tomatoes eine Wertung von 96 Prozent.

Platz 6: Star Wars – Das Erwachen der Macht (2015)

Nach dem Fall des Imperiums gilt Luke Skywalker immer noch als verschwunden. Zusammen mit der neuen Verbündeten Rey nimmt Han Solo den Kampf gegen die Erste Ordnung und Kylo Ren auf. Die IMDb-Wertung von 7.8 Sternen spricht für sich.

Platz 5: Soul (2020)

Der Lehrer Joe Gardner gibt sein altes Leben auf, um seinen großen Traum als Jazzmusiker zu leben. Durch einen Unfall gerät er in eine neue Dimension, in der Seelen darauf warten, sich an einen neugeborenen Menschen zu bilden. Es entsteht eine bewegende Freundschaft. Neben zahlreichen Nominierungen konnte „Soul“ auch den Oscar für den besten Animationsfilm abräumen.

Platz 4: Findet Nemo (2003)

„Findet Nemo“ gehört zu den Klassikern unter den Kinderfilmen. Die emotionale Geschichte um den Fisch Nemo, der von seiner Familie getrennt wird und in einem Aquarium landet, erzielt bei Rotten Tomatoes eine Wertung von 99 Prozent.

Platz 3: Poor Things (2023)

Im 19. Jahrhundert wird ein Mädchen von einem Arzt durch Elektroschocks von den Toten erweckt. Zurück bei den Lebenden gleicht ihr geistiger Zustand jedoch dem eines Kleinkinds. Auf einer Reise durch Europa emanzipiert sie sich immer mehr von ihren männlichen Betreuern. Der Film konnte zahlreiche Nominierungen bei Preisverleihungen abräumen und erhielt drei Oscars.

Platz 2: Coco (2017)

In Mexiko träumt der zwölfjährige Miguel davon, Musiker zu werden – ganz zum Entsetzen seiner Ururgroßmutter Coco. Er will in die Fußstapfen seines Ururgroßvaters treten, der die Familie verließ, um seine Musik in die Welt zu bringen. Als Miguel am Tag der Toten mit den Verstorbenen sprechen kann, kommt er seiner Familiengeschichte auf die Spur. „Coco“ gewann sowohl bei den Golden Globes als auch Oscars als bester Animationsfilm. Bei Rotten Tomatoes erhielt „Coco“ von Kritikern die Wertung von 97 Prozent.

Platz 1: Zoomania (2016)

Judy Hopps verfolgt den Traum, als erster Hase ihrer Stadt Polizistin zu werden. Nach einem missglückten Alleingang gibt man ihr 48 Stunden, um einen Fall zu lösen. Sie will sich beweisen und schließt sich mit einem Fuchs und Trickbetrüger zusammen. Eine Wertung von 98 Prozent bei Rotten Tomatoes, die Oscar-Auszeichnung als bester Animationsfilm und andere Preise machen „Zoomania“ zum besten Film bei Disney Plus.

Die besten Fantasy- und Abenteuer-Filme bei Disney Plus:

Ältere Fantasy oder Abenteuer-Filme wurde auf Preisverleihungen zu Zeiten der Disney-Klassiker kaum gewürdigt. Von Kritikern werden diverse Filme bei Disney Plus aber hochgelobt. Welche aktuellen Filme sich auf Rotten Tomatoes eine hohe Wertung verdient haben, findest du hier.

„Fluch der Karibik“ (79%) – Captain Jack Sparrow schlägt sich mit dem Piratenschiff Black Pearl durch das Meer, um auf Raubzug zu gehen.

(79%) – Captain Jack Sparrow schlägt sich mit dem Piratenschiff Black Pearl durch das Meer, um auf Raubzug zu gehen. „Life of Pi“ (86%) – Die Buch-Verfilmung erzählt die Geschichte eines Jungen, der nach einem Schiffbruch alleine mit einem Tiger auf einem Rettungsboot landet.

(86%) – Die Buch-Verfilmung erzählt die Geschichte eines Jungen, der nach einem Schiffbruch alleine mit einem Tiger auf einem Rettungsboot landet. „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ (70%) – Nachdem Indiana Jones in den Besitz eines Rads gekommen ist, das die Geschichte verändern kann, gerät er in einen Kampf mit den Nazis.

Weitere Empfehlungen:

„The Revenant“

„Black Widow“

„Thor“-Filme

„Avengers“-Filme

„Captain America“-Filme

„Transformers“-Filme >> ab dem 16. Juli bei Disney Plus <<

Diese besten Science Fiction-Filme solltest du bei Disney Plus sehen:

Disney ist mit Imperien wie Star Wars und Marvel besonders für seine Action und Science-Fiction-Filme bekannt. Bei der großen Anzahl an Filmen verliert man als neuer Disney Plus schnell schon mal den Überblick. Einige Filme auf Disney Plus haben aus dem Genre Science-Fiction so eine gute Wertung von Kritikern auf Rotten Tomatoes bekommen, dass du sie unbedingt sehen musst.

Bei Disney Plus findest du viele gute Filme aus den Genre Science-Fiction. Foto: Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de

„Guardians of the Galaxy“ (91%) – In der Galaxie schließt sich eine Gruppe von Außenseitern zusammen, um eine kosmische Bedrohung abzuwenden.

(91%) – In der Galaxie schließt sich eine Gruppe von Außenseitern zusammen, um eine kosmische Bedrohung abzuwenden. „Der Marsianer“ (91%) – Bei einer Weltraumaktion wird der totgeglaubte Mark Watney auf dem Mars zurückgelassen. Er versucht, mit den übrigen Vorräten zu überleben, während die NASA eine Rettungsmission einleitet.

(91%) – Bei einer Weltraumaktion wird der totgeglaubte Mark Watney auf dem Mars zurückgelassen. Er versucht, mit den übrigen Vorräten zu überleben, während die NASA eine Rettungsmission einleitet. „Rogue One“ (84%) – Eine Gruppe von Rebellen begibt sich auf intergalaktische Mission, um die Baupläne des Todessterns zu stehlen.

Weitere Empfehlungen bei Disney Plus:

„Prey“

„Ad Astra“

„Alien: Romulus“

„Avatar: Aufbruch nach Pandora“

„Iron Man“-Filme

„Star Wars“-Filme

Kinderfilme und lustige Filme bei Disney Plus:

Kinderfilme und lustige Filme sind das Merkmal von Disney und dem Streamingdienst Disney Plus. Nicht nur mit Kindern, sondern auch für Erwachsene sind die Filme auf Disney Plus häufig schön anzusehen. Denn die geheime Botschaft hinter den Kinderfilmen machen die Streifen auf Disney Plus zu denen der besten.

„Wall-E“ (95%) – Der Roboter Wall-E wurde auf der müllverschmutzen Erde zurückgelassen, um aufzuräumen. Als er eine Chance sieht, der Erde zu entfliehen, begibt er sich auf große Reise.

(95%) – Der Roboter Wall-E wurde auf der müllverschmutzen Erde zurückgelassen, um aufzuräumen. Als er eine Chance sieht, der Erde zu entfliehen, begibt er sich auf große Reise. „König der Löwen“ (93%) – Der Animationsfilm folgt dem kleinen Löwenjungen Simba, der der nächste König seiner Herde werden soll – mit herzergreifenden Wendungen.

(93%) – Der Animationsfilm folgt dem kleinen Löwenjungen Simba, der der nächste König seiner Herde werden soll – mit herzergreifenden Wendungen. „Das Dschungelbuch“ (94%) – Die Neu-Verfilmung des Animationsfilms begleitet Mogli auf seiner Suche nach einer neuen Familie durch den Dschungel. Vor allem der Tiger Shir Khan hat es dabei auf ihn abgesehen.

Andere Empfehlungen bei Disney Plus:

„A Real Pain“

„Kingsman“-Filme

„Isle of Dogs“

„Onward: Keine halben Sachen“

„Rapunzel – Neu Verföhnt“

„Aladdin“

„Lightyear“

„Ratatouille“

„Alles steht Kopf“-Filme

„Toy Story“- Filme

„Die Unglaublichen“-Filme

Diese Musical-Filme solltest du dir bei Disney Plus anschauen:

Ein Film von Disney ohne Gesang? Das kann man sich nur schwer vorstellen. In den meisten Filmen unterlegen die Lieder auf Disney Plus die wirklich emotionalen Szenen und machen sie zu den besten Momenten des gesamten Films. Echte Musical-Filme, hinter denen sich die Verfilmungen von Klassikern wie Shakespeare verbergen hat der Streamingdienst aber auch in der Mediathek.

Die besten Musicals solltest du bei Disney Plus gesehen haben. Foto: IMAGO/Capital Pictures

„Hamilton“ (98%) – Das Broadway-Musical erzählt die Geschichte des Gründervaters der Vereinigten Staaten von Amerika: Hamilton.

(98%) – Das Broadway-Musical erzählt die Geschichte des Gründervaters der Vereinigten Staaten von Amerika: Hamilton. „West Side Story“ (91%) – Die Neu-Verfilmung von Romeo und Julia mit Rachel Zegler und Ansel Elgort gibt dem Klassiker frischen Wind.

(91%) – Die Neu-Verfilmung von Romeo und Julia mit Rachel Zegler und Ansel Elgort gibt dem Klassiker frischen Wind. „Walk the Line“ (83%) – Der Verfilmung der Biografie des Musikers Johnny Cash nimmt dich mit durch die Höhen und Tiefen seines Lebens und der Karriere.

Weitere Film-Empfehlungen bei Disney Plus:

„Bohemian Rhapsody“

„The Greatest Showman“

Gute Filme bei Disney Plus aus der Kategorie Drama und Mystery:

Damit bei Disney Plus für jeden etwas im Sortiment ist, hat der Streamingdienst einige der besten Filme aus dem Genre Drama, Mystery und Thriller mit ins Programm genommen. Welche Filme hier bei Disney Plus aktuell zu den besten gehören, verraten wir dir.

„The Grand Budapest Hotel“ (92%) – Gustave ist in den 30er Jahren als Concierge tätig, sein Service schließt sexuelle Leistungen mit ein. Als eine Liebhaberin ermordet wird, gilt er als Hauptverdächtiger.

(92%) – Gustave ist in den 30er Jahren als Concierge tätig, sein Service schließt sexuelle Leistungen mit ein. Als eine Liebhaberin ermordet wird, gilt er als Hauptverdächtiger. „Le Mans 66“ (92%) – Ein Mechaniker und ein Rennfahrer schließen sich für Ford zusammen, um beim französischen Le Mans den Ferrari zu schlagen.

(92%) – Ein Mechaniker und ein Rennfahrer schließen sich für Ford zusammen, um beim französischen Le Mans den Ferrari zu schlagen. „Gegen die Wand“ (91%) – In Deutschland geht eine Türkin eine Scheinehe ein, um gegen ihre Eltern zu rebellieren und ihr Leben zu genießen – dich es verläuft nicht alles nach Plan.

Weitere Film-Empfehlungen bei Disney Plus:

„begabt“

„Der Teufel trägt Prada“

„Birdman“

„Fight Club“

„The Last Duel“

„Black Swan“

„Enemy of the State“

„Unbreakable“

Die besten Filme bei Disney Plus kennst du jetzt.