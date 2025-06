Netflix: „Stranger Things“-Knaller! Jetzt ist es offiziell

Rund drei Jahre mussten Netflix-Abonnenten warten, doch nun ist es endlich soweit! Die beliebte Serie „Stranger Things“ bekommt einen festen Veröffentlichungstermin für die fünfte und letzte Staffel.

Im Rahmen des Netflix-Events „Tudum“ wurde offiziell bestätigt, dass es ab dem 27. November weiter geht. Doch es läuft nicht so ab, wie man es gewohnt war…

Netflix: Wann kommt die 5. Staffel von „Stranger Things“?

Der Streamingdienst verabschiedet sich nämlich vom klassischen Binge-Modell und veröffentlicht die finale Staffel in drei Teilen. Los geht es mit „Ausgabe 1“ am 27. November 2025 um 2 Uhr nachts deutscher Zeit.

„Ausgabe 2“ folgt am 26. Dezember 2025 und das große Finale steigt schließlich am 1. Januar 2026 ebenfalls um 2 Uhr nachts. Wer dachte, er könne zwischen den Jahren alles auf einmal schauen, muss sich diesmal etwas in Geduld üben.

Im Laufe der Jahre hat sich „Stranger Things“ zu einer weltweit gefeierten und erfolgreichen Serie entwickelt. So wurde sie nach dem Start 2016 mehrfach ausgezeichnet. Über 175 Nominierungen, darunter Golden Globes und Emmys, stehen dabei zu Buche.

Serie erfreut sich größter Beliebtheit

Die Serie hat alles in allem mehr als 65 Preise, etwa bei den Screen Actors Guild Awards, den People’s Choice Awards oder den MTV Movie Awards, errungen. Zuletzt hatte Netflix die Serie im Frühjahr bzw. Sommer gezeigt.

Doch was erwartet die Anhänger in Staffel 5? Klar ist: Erst einmal überzeugt „Stranger Things“ durch eine Mischung aus den Genres Horror, Drama, Science-Fiction, Mystery und Coming-of-Age sowie ihren Retrostil.

DAS erwartet die Serienfans

Außerdem verspricht die Handlung Spannung pur: Die Story setzt rund anderthalb Jahre nach Staffel 4 ein, im Herbst 1987. Vecna ist noch immer eine Bedrohung. Und in Hawkins nehmen die übernatürlichen Ereignisse wieder Fahrt auf. Die Duffer-Brüder kündigen ein Finale an, das emotional, actionreich und voller Antworten sein soll.

Schlussendlich erwartet die Serienfans eine packende 5. Staffel bei Netflix. Am 27. November 2025 geht es nun also mit „Ausgabe 1“ los…